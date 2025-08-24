Óriási önbizalmad lesz, ha így lépsz ki a házból: a 6 lépéses gyors smink
istockphoto.com

Címlap / Stílus / Arc / Óriási önbizalmad lesz, ha így lépsz ki...

Óriási önbizalmad lesz, ha így lépsz ki a házból: a 6 lépéses gyors smink

Nagy Emília
Írta 2025.08.24.

A smink mindennapi rutinunk részévé vált, és bár sokan gyakorlottan mozognak a sminktermékek világában, nem árt néha egy kis útmutatás arra vonatkozóan, hogy a termékeket milyen sorrendben érdemes alkalmazni. Az alábbi sminkelési gyorstalpaló segít abban, hogy megtaláld a tökéletes sorrendet, és minden alkalomra színpompás sminket alkoss.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1. Az arc előkészítése az alapoknál kezdve

A sminkelést mindig az arc megfelelő előkészítésével kezdjük, hiszen egy gondosan tisztított és hidratált bőr az alapja minden jól sikerült sminknek. Az előkészítés során a következő lépésekre érdemes figyelni:

Először is, használj arctisztítót, hogy eltávolítsd a szennyeződéseket és a felesleges olajokat az arcbőrről. Ezután vigyél fel egy bőrtípusodnak megfelelő hidratálót, hogy biztosítsd a bőr megfelelő hidratáltságát és rugalmasságát.

istockphoto.com

2. A primer jelentősége

A primer az egyik legfontosabb eszköz a sminkelés során, hiszen segít kiegyenlíteni a bőr textúráját, és megalapoz egy tartós sminkhez. Az arcalapozó bázisként szolgál, amely rögzíti a sminket, csökkenti a pórusok láthatóságát, és hosszabb viseletet garantál.

Mások ezeket olvassák

Sminkelés előtt mindenképpen érdemes egy kis mennyiséget felvinni az arcbőrre, különösen a T-zóna területére, ahol gyakran hajlamosabbak vagyunk zsírosabbá válni.

https://www.istockphoto.com/hu/fot%C3%B3/sz%C3%A9ps%C3%A9g%C3%A1pol%C3%A1s-n%C5%91-aki-hidrat%C3%A1l%C3%B3-kr%C3%A9met-alkalmaz-gm1302280502-394069915

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ne várj szeptemberig: 5+1 elbűvölő őszi szett ötlet, amit már most felvennél

Ne várj szeptemberig: 5+1 elbűvölő őszi szett ötlet, amit már most felvennél
Szakértők szerint 7 oka is van, amiért rendszeresen pisztáciát kellene ropogtatnod

Szakértők szerint 7 oka is van, amiért rendszeresen pisztáciát kellene ropogtatnod
Tippek a nyári fülledtség ellen, amik tényleg működnek

Tippek a nyári fülledtség ellen, amik tényleg működnek
Férfiak vallomásai: mikor jöttek rá, hogy a szerelmük nem „feleségnek való”?

Férfiak vallomásai: mikor jöttek rá, hogy a szerelmük nem „feleségnek való”?
5 érdekes tény a júliusban születettekről

5 érdekes tény a júliusban születettekről
5 nem kifejezetten jóképű álompasi, akikért bomlanak a nők

5 nem kifejezetten jóképű álompasi, akikért bomlanak a nők
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK