Óriási önbizalmad lesz, ha így lépsz ki a házból: a 6 lépéses gyors smink

A smink mindennapi rutinunk részévé vált, és bár sokan gyakorlottan mozognak a sminktermékek világában, nem árt néha egy kis útmutatás arra vonatkozóan, hogy a termékeket milyen sorrendben érdemes alkalmazni. Az alábbi sminkelési gyorstalpaló segít abban, hogy megtaláld a tökéletes sorrendet, és minden alkalomra színpompás sminket alkoss.

1. Az arc előkészítése az alapoknál kezdve

A sminkelést mindig az arc megfelelő előkészítésével kezdjük, hiszen egy gondosan tisztított és hidratált bőr az alapja minden jól sikerült sminknek. Az előkészítés során a következő lépésekre érdemes figyelni:

Először is, használj arctisztítót, hogy eltávolítsd a szennyeződéseket és a felesleges olajokat az arcbőrről. Ezután vigyél fel egy bőrtípusodnak megfelelő hidratálót, hogy biztosítsd a bőr megfelelő hidratáltságát és rugalmasságát.

2. A primer jelentősége

A primer az egyik legfontosabb eszköz a sminkelés során, hiszen segít kiegyenlíteni a bőr textúráját, és megalapoz egy tartós sminkhez. Az arcalapozó bázisként szolgál, amely rögzíti a sminket, csökkenti a pórusok láthatóságát, és hosszabb viseletet garantál.

Sminkelés előtt mindenképpen érdemes egy kis mennyiséget felvinni az arcbőrre, különösen a T-zóna területére, ahol gyakran hajlamosabbak vagyunk zsírosabbá válni.

