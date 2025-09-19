Ezek a skandináv dekor trükkök azonnal otthonossá varázsolják a lakásodat
iStock

Lukács Kamilla
Írta 2025.09.19.

A skandináv stílus olyan meghatározó elemekkel rendelkezik, amelyek nemcsak az esztétikumra, hanem az otthonosság megteremtésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Az északi országok lakói különös figyelmet fordítanak a funkcionalitás és a szépség ötvözésére, és ezek a praktikák könnyen beilleszthetők bármelyik otthonba.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Fény és tér harmóniája

A skandináv lakberendezés egyik legnagyobb varázsa a világos és légiessé tett terek kialakítása, ami a hosszú, sötét telek miatt kiemelten fontos a régióban. A természetes fény játékának beengedése a lakásba az egyik elsődleges módszer, amit alkalmaznak. Nagy, széles ablakok, könnyű és áttetsző függönyök használata segítenek a fény maximális kihasználásában.

Emellett a fehér vagy világos pasztell árnyalatok uralják a falakat és a bútorokat, ami még inkább erősíti a tágas tér érzetét. A természetes anyagok, mint a világos fa, és a fénnyel teli terek kombinációja ellenállhatatlanul csábító légkört teremt.

