Álmaid ruhatára: Hogyan válassz a testalkatodhoz illő divatdarabokat?

A divatvilág kínálata csábító, és gyakran előfordul, hogy ami a kirakatban vagy egy webáruház oldalán tökéletesnek tűnik, az a próbafülkében vagy otthon a tükör előtt már nem biztos, hogy ugyanazt az élményt nyújtja. A különféle testalkatok eltérő szabásvonalakat követelnek, és nincs két egyforma alkat. Ahhoz, hogy valóban magabiztosan viseljünk egy ruhadarabot, érdemes tisztában lenni azzal, mi az, ami leginkább kihangsúlyozza az erősségeinket. Felejtsd el a frusztrációt, vedd fel az irányítást, és ismerd meg azokat a szabásokat, amelyek neked készültek!

Körte alak: Az alsótest hangsúlyának enyhítése

A körte alakú testalkatnál a csípő és a combok szélesebbek a vállaknál. Ennek az alkatnak az egyik legnagyobb kihívása az alsótest hangsúlyának enyhítése és a felsőtest kiemelése. A vállakat szélesítő felsők, fodros vagy kapucnis blúzok segíthetnek abban, hogy egyensúlyba hozd az arányaidat.

Érdemes sötétebb színű, letisztult szoknyákat és nadrágokat választani, míg a figyelemfelkeltő felsőrészekkel érhetsz el harmóniát. A V-kivágású felsők szintén szélesítik a vállakat, így különösen jól állnak, csakúgy, mint a puffos ujjú blúzok. A magas derekú nadrágok pedig remekül formálják az alakot, hiszen optikailag nyújtják a lábakat.