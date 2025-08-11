Álmaid ruhatára: Hogyan válassz a testalkatodhoz illő divatdarabokat?

Körte alak: Az alsótest hangsúlyának enyhítése
A körte alakú testalkatnál a csípő és a combok szélesebbek a vállaknál. Ennek az alkatnak az egyik legnagyobb kihívása az alsótest hangsúlyának enyhítése és a felsőtest kiemelése. A vállakat szélesítő felsők, fodros vagy kapucnis blúzok segíthetnek abban, hogy egyensúlyba hozd az arányaidat.
Érdemes sötétebb színű, letisztult szoknyákat és nadrágokat választani, míg a figyelemfelkeltő felsőrészekkel érhetsz el harmóniát. A V-kivágású felsők szintén szélesítik a vállakat, így különösen jól állnak, csakúgy, mint a puffos ujjú blúzok. A magas derekú nadrágok pedig remekül formálják az alakot, hiszen optikailag nyújtják a lábakat.
