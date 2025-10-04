Ezt SOHA ne csináld, ha házigazda vagy – a vendégeid szerint

A kimondatlan szabály az, hogy a vendégek sosem érkeznek üres kézzel, de ez a gyakorlatban rengeteg dolog miatt történhet máshogy. Lehet, hogy valaki egyenesen a munkahelyéről jött, vagy dugóba került és nem akart késni; ezért nem is szabad elvárni tőlük, hogy ajándékkal a kezükben jelenjenek meg az ajtód előtt.



Ha erre észrevétlenül mégis utalást tennél – még ha nem is rosszindulatból –, az biztos, hogy akkor az egész este hangulatának lőttek, és egy darabig nem számíthatsz a látogatásukra.



Ha viszont a program előtt egy-két nappal érdeklődnek, mit hozhatnak, és ragaszkodnak ehhez, akkor segítsd ki őket, és javasolj valami apróságot. Például egy üveg bort vagy egy kisebb desszertet.



