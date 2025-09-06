Ezeket a borzasztóan rossz filmeket valamiért nem tudod abbahagyni nézni

A filmvilágban számos alkotás létezik, amelyek a szakmai kritikák szerint aligha nyerték el a legjobb filmek címét. Mégis, van valami ezekben a filmekben, ami miatt képtelenek vagyunk tévéképekről elszakadni, és ezt a jelenséget nem csupán a szórakoztatóipar elemzői, hanem a mindennapi nézők is gyakran tapasztalhatják. Ezek a filmek gyakran rossz párbeszédekkel, gyenge látványvilággal vagy logikai bukfencekkel rendelkeznek, mégis valamiért vonzzák az embereket, mintha valami különleges mágneses erő lappangana bennük.

The Room

Az első ilyen film, amit érdemes megemlíteni, Tommy Wiseau ‘The Room’ című alkotása. Ez a film mára kultuszfilmmé vált, bár az eredeti szándéka valószínűleg egészen más volt. Az alkotás sok tekintetben fiaskó, lehetne sorolni a nevetséges párbeszédeket vagy az érthetetlen cselekményt, mégis rengetegen keresik ezt a filmet, hogy a lehetetlen történetvezetést és a színészi játék hiányát élvezhessék valamilyen különös ironikus élvezet okán.

Az egész film tele van mémnek váló jelenetekkel és azon túlmutató karakterekkel, amelyek felejthetetlenné teszik az alkotást minden filmrajongó számára – a rossz filmek kedvelői között pedig kultuszt teremtettek.

Troll 2

A 'Troll 2' című film szintén nem maradhat le a listáról, amelyet gyakran emlegetnek a valaha készült legrosszabb filmként. A cselekmény alig bír értelmezhető logikával, és a speciális effektek is a lehető legrosszabb minőséget képviselik. Ennek ellenére hosszú ideje áll a nézők figyelmének középpontjában.

Amikor egy film ennyire véletlenszerű és látszólagos okok nélküli fordulatokat mutat be, könnyű elveszni benne, és ami még fontosabb, egyszerűen lehetetlen nem nevetni rajta, így a szórakoztatásért és a nosztalgikus érzésekért mégis gyakran előveszik.

