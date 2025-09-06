Ezeket a borzasztóan rossz filmeket valamiért nem tudod abbahagyni nézni

The Room
Az első ilyen film, amit érdemes megemlíteni, Tommy Wiseau ‘The Room’ című alkotása. Ez a film mára kultuszfilmmé vált, bár az eredeti szándéka valószínűleg egészen más volt. Az alkotás sok tekintetben fiaskó, lehetne sorolni a nevetséges párbeszédeket vagy az érthetetlen cselekményt, mégis rengetegen keresik ezt a filmet, hogy a lehetetlen történetvezetést és a színészi játék hiányát élvezhessék valamilyen különös ironikus élvezet okán.
Az egész film tele van mémnek váló jelenetekkel és azon túlmutató karakterekkel, amelyek felejthetetlenné teszik az alkotást minden filmrajongó számára – a rossz filmek kedvelői között pedig kultuszt teremtettek.
Troll 2
A ‘Troll 2’ című film szintén nem maradhat le a listáról, amelyet gyakran emlegetnek a valaha készült legrosszabb filmként. A cselekmény alig bír értelmezhető logikával, és a speciális effektek is a lehető legrosszabb minőséget képviselik. Ennek ellenére hosszú ideje áll a nézők figyelmének középpontjában.
Amikor egy film ennyire véletlenszerű és látszólagos okok nélküli fordulatokat mutat be, könnyű elveszni benne, és ami még fontosabb, egyszerűen lehetetlen nem nevetni rajta, így a szórakoztatásért és a nosztalgikus érzésekért mégis gyakran előveszik.