Romantikus őszi trendek: a legmenőbb csipkeruhák, csizmák és frizurák
Romantikus őszi trendek: a legmenőbb csipkeruhák, csizmák és frizurák

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.24.

Az ősz különleges hangulatot hoz magával, ami inspirálja a ruhatárunk és szépségrutinunk megújítását. Fedezd fel a szezon legromantikusabb trendjeit, a csipkeruháktól a cowboy csizmákig.

Az ősz mindig különleges hangulatot hoz magával. A hűvösebb reggelek, a levelek színesedése és a természet lassú átalakulása mind arra inspirálnak, hogy a ruhatárunkban és a szépségrutinunkban is új energiákat engedjünk be. Ez az évszak tele van romantikával: ilyenkor bátrabban kísérletezhetünk a rétegezéssel, a különleges textúrákkal és a mélyebb, gazdagabb színekkel. A divatvilágban most minden a nosztalgia és a modern elegancia találkozásáról szól. A csipke, a velúr, a bordó árnyalatok és a természetes hullámok egyszerre hozzák vissza a klasszikus nőiességet és adnak neki új lendületet. Összegyűjtöttük azokat a trendeket, amelyek ebben a szezonban biztosan elvarázsolnak.

Csipkeruhák

A csipkeruha minden évszakban hordható, de ősszel különösen nagy szerepet kap. Nemcsak eleganciát sugall, hanem egyfajta titokzatosságot is. Könnyű párosítani kötött kardigánnal, bőrdzsekivel vagy akár hosszabb kabáttal, így mindig más arcát mutatja. A világos csipke romantikus, a fekete vagy bordó változat viszont drámai és szenvedélyes. Egy izgalmas csizmával kombinálva a hétköznapokban is működik, míg egy magas sarkúval az esti programokon hódíthatsz benne.

