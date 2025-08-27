Így emeld a rezgésszinted 3 perc alatt

Miért fontos a magas rezgésszint?
A rezgésszint kifejezés alatt azt a finom energetikai állapotot értjük, amely meghatározza, hogy milyen érzelmi és mentális tartományban mozgunk. Ha magas a rezgésszintünk, könnyebben érezzük magunkat boldognak, egészségesnek és energetikusnak, míg alacsony rezgésszint esetén gyakrabban tapasztalhatunk levertséget, fáradtságot vagy stresszt.
Minden egyes gondolatunk és érzésünk befolyásolja a rezgésszintünket. A pozitív érzelmek, mint a szeretet, a hála, és az öröm, növelik, míg a félelem, a harag és a szomorúság csökkentik azt. Ezért is annyira fontos odafigyelni arra, hogyan érzünk és mire koncentrálunk.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/4Következő»