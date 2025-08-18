Rendrakás és rendszerezés előtte-utána fotókon – Döbbenetes, mennyivel jobb lett! 

Ahogy a nyár lassan véget ér és közeleg a szeptember, vegyes érzésekkel nézünk az új évszak elé: a lusta, nyári napokat és a kötöttebb rutintól mentes életet felváltja a rendszer és az újrakezdés.

Úgy tervezem, idén mindent az utolsó pillanatra hagyok, pedig egyébként sem szoktam túlzásba esni ebben az időszakban: jellemzően egy otthoni rendeléssel letudom a főbb iskolai eszközöket. Azonban arra hangsúlyosan figyelek, hogy egy alapvető, egyszerű, de nagyszerű otthoni renddel vágjunk neki ennek a szezonnak, mert tudom, hogy szelektálásra ősszel biztosan nem lesz időm.

1/4 Szezonális visszaállítás Ahogy tavasszal menetrendszerűen takarítjuk az ablakokat, frissítjük a dekorációt és átrendezzük a ruháinkat, úgy a közelgő szeptember is ösztönöz arra, hogy visszatérjünk az alapokhoz. Ez az időszak ideális, hogy egy kicsit újra az otthonra koncentráljunk, takarítsunk és némileg rendszerezzünk: ez is kell ahhoz, hogy örömmel fogadhassuk az ősz érintéseit.



Ez nem megy másként, mint helyiségről helyiségre haladva! Válogasd át azokat a tárgyakat, amelyekre már nincs szükséged, szabadulj meg a kinőtt, elhasználódott, felesleges dolgoktól, végül pedig tedd félre azokat, amik nem illenek az őszi-téli időszakhoz, de jövőre még szükséged lehet rájuk. Miután megszabadultál a feleslegtől, következhet a teljes takarítás: portörlés, felmosás, bútorok és holmik áthelyezése, textíliák tisztítása és persze a rendszerezés újragondolása.



