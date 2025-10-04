A régi kanapé frissítése kevés pénzből: trükkök, amikkel újszerű lesz
A régi kanapé frissítése kevés pénzből: trükkök, amikkel újszerű lesz

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.04.

Sokak számára ismerős lehet az a helyzet, amikor a nappali közepén álló kanapét egyre inkább elhasználtnak, lelakottnak találják, mégis a gondolat, hogy lecseréljék azt egy újra, fejfájást okoz. Az új kanapé vásárlása nemcsak a régi megszokottságának elvesztése miatti érzelmi kihívással járhat, hanem anyagilag is jelentős terhet róhat a háztartásra.

Egy új, ízlésünknek és igényeinknek megfelelő kanapé beszerzése gyakran akár több száz ezer forintba, vagy a luxuskategóriában milliós nagyságrendbe is kerülhet. Ezért különösen fontos, hogy mérlegeljük az alternatív, kézenfekvőbb megoldásokat, melyekkel megújíthatjuk bútordarabunkat anélkül, hogy a teljes heti költségvetésünket feláldoznánk.

Az alapos gőztisztítás csodákat tehet

Az első lépés, amit érdemes fontolóra venni, a kanapé alapos tisztítása. Időnként csupán a por és a szennyeződések eltávolítása is elég ahhoz, hogy a bútor sokkal frissebbnek tűnjön.

A gőztisztítók segítségével mélyreható tisztítást végezhetünk, mely nemcsak a felületi foltokat tünteti el, de a mélyebb rétegekben felhalmozódott szennyeződéseket is eltávolítja. Ezáltal a kanapé újra illatozik, és sokkal higiénikusabb lesz.

