Az orvosok szerint ezek a reggeli rutinok a hosszú élet titkai
iStock

Az orvosok szerint ezek a reggeli rutinok a hosszú élet titkai

Farkas Izabella
Írta 2025.10.14.

A hosszú élet titka sokakat foglalkoztat, és érdekes módon rengeteg megközelítés létezik. Az orvosok azonban gyakran hangsúlyozzák, hogy az egészség megőrzéséhez és az élethossz növeléséhez hozzájáruló legfontosabb tényezők egyike a jól kialakított reggeli rutin. De milyen szokásokat érdemes beépíteni a mindennapokba annak érdekében, hogy ne csak hosszú, de minőségi életet is éljünk?

1. Az optimális ébredési idő megválasztása

A hosszabb élet egyik első lépése a korai kelés. Az orvosok szerint a biológiai ritmusunk követése segít az egészség megőrzésében. Az alvás minősége és mennyisége kulcsfontosságú, amihez azonban az ébredési idő optimális megválasztása is hozzájárul. A korai kelés lehetőséget ad arra, hogy több időt szenteljünk reggeli szokásainknak, és felkészülten vágjunk neki a napnak.

A hosszú élethez elengedhetetlen a megfelelő alvás mennyíség, és annak javításához az állandó ébredési és lefekvési idő nagyban hozzájárulhat. Az orvosok azt javasolják, hogy próbáljuk meg ugyanabban az időpontban kelni és elaludni minden nap, még hétvégén is, hogy a szervezetünk hozzászokjon az állandó ritmushoz.

iStock

