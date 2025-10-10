A pszichológusok szerint így jelzi a tested, ha elnyomod az érzelmeid

A testünk különböző reakciókkal próbálja felhívni a figyelmet a bennünk rejlő feszültségekre. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, vagy nem foglalkozunk velük megfelelően, akkor a negatív érzelmek krónikus stresszhez, szorongáshoz és különféle fizikai tünetekhez vezethetnek. A testi tünetek sokszor szimbolikus kifejezései lehetnek a lelki konfliktusainknak, így érdemes megtanulnunk odafigyelni rájuk.
Hogyan hat a testedre az elfojtott stressz?
Az elfojtott érzelmek által okozott stressz bizonyítottan számos egészségügyi problémát okozhat. Gyakran előfordul, hogy a tartós feszültség eredményeként fejfájás, izomfájdalom vagy emésztési problémák jelentkeznek. Ezek a tünetek nem mindig függnek össze közvetlenül az adott helyzettel, de pszichoszomatikus jelenségekként értelmezhetők.
A pszichológusok szerint fontos megértenünk, hogy a testünk így jelzi, hogy pihenésre és ellazulásra van szükségünk, és nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezeket az intő jeleket.