Pornó, kertészkedés, zöld haj. Mi az a meglepő dolog, amit öregkorodban kezdtél el?
Unsplash

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / Pornó, kertészkedés, zöld haj. Mi az a...

Pornó, kertészkedés, zöld haj. Mi az a meglepő dolog, amit öregkorodban kezdtél el?

Szőke Angéla
Írta 2025.10.04.

Az életkor olyan dolgokat hozhat ki belőlünk, amelyek még saját magunk előtt is rejtettek voltak. Fedezd fel a meglepő hobbikat és szenvedélyeket, amelyeket az emberek idősebb korukban kezdtek el.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

A kor olyan dolgokat is kihoz az emberből, ami még saját maga előtt is rejtett volt.

Test-szépítés

Unatkoztam, ezért elkezdtem lejárni a fiammal az edzőterembe, hogy többet lehessek vele. Azt sem tudtam, melyik gép mire való, mindent meg kellett mutatnia. A vas emelgetéséből meglepő testépítő-szenvedély lett, ma már úgy hívnak a teremben a fiatalok, hogy „gyúrós nagyi.”

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Pornó, kertészkedés, zöld haj. Mi az a meglepő dolog, amit öregkorodban kezdtél el?

Pornó, kertészkedés, zöld haj. Mi az a meglepő dolog, amit öregkorodban kezdtél el?
Pollenriadó október 4.: parlagfű és nyírfa támad, készülj az allergiás tünetekre!

Pollenriadó október 4.: parlagfű és nyírfa támad, készülj az allergiás tünetekre!
Így készül el percek alatt az üde, tavaszi barackos smink

Így készül el percek alatt az üde, tavaszi barackos smink
Erre használd a maradék tojásfehérjét! 5 konyhai trükk

Erre használd a maradék tojásfehérjét! 5 konyhai trükk
Van 5 csillagjegy, aki túlságosan keményen bánik önmagával

Van 5 csillagjegy, aki túlságosan keményen bánik önmagával
„Királynő” a barátnőd? Innen tudhatod, hogy jó baráttal van-e dolgod

„Királynő” a barátnőd? Innen tudhatod, hogy jó baráttal van-e dolgod
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK