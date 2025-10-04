Pornó, kertészkedés, zöld haj. Mi az a meglepő dolog, amit öregkorodban kezdtél el?

Az életkor olyan dolgokat hozhat ki belőlünk, amelyek még saját magunk előtt is rejtettek voltak. Fedezd fel a meglepő hobbikat és szenvedélyeket, amelyeket az emberek idősebb korukban kezdtek el.

A kor olyan dolgokat is kihoz az emberből, ami még saját maga előtt is rejtett volt.

Test-szépítés

Unatkoztam, ezért elkezdtem lejárni a fiammal az edzőterembe, hogy többet lehessek vele. Azt sem tudtam, melyik gép mire való, mindent meg kellett mutatnia. A vas emelgetéséből meglepő testépítő-szenvedély lett, ma már úgy hívnak a teremben a fiatalok, hogy „gyúrós nagyi.”

