Pollenveszély ma Magyarországon. Erre készülj, ha allergiás vagy

Arany Inez
Írta 2025.09.01.

Ma, 2025. szeptember 1-jén Magyarországon a pollenhelyzet jellemzően mérsékelten magas, különösen a késő nyári és kora őszi pollenfajták aktívak.

Ma főként az üröm és parlagfű pollenje van jelen a levegőben, ezek a legjelentősebb allergének ebben az időszakban. Az üröm pollenje általában korán reggel és az esti órákban a legintenzívebb, míg a parlagfű pollenkoncentrációja még mindig magas, és a szeptemberi hónapban továbbra is jelentős allergiás reakciókat válthat ki.

Az allergiások ma számíthatnak olyan tünetekre, mint a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés és könnyezés, valamint néhány esetben a légutak irritációja, köhögés vagy asztmás panaszok súlyosbodása is előfordulhat.

A mai védekezéshez praktikus tanácsok:

  • Kerüld a szabadban való tartózkodást a pollenkoncentráció csúcsidőszakaiban, különösen reggel és késő délután.
  • Ha ki kell menned, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szemmel való érintkezését.
  • Otthon tartsd zárva az ablakokat, és használj légszűrőt vagy légkondicionálót, hogy csökkentsd a pollen bejutását.
  • Este zuhanyozz le és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a pollenmaradványokat.
  • Használj orrsprayt vagy antihisztamin tartalmú készítményt a tünetek enyhítésére, ha szükséges.

Ma Magyarországon a üröm és parlagfű pollenje a legaktívabb, ezért az arra érzékenyeknek különösen fontos a megelőző intézkedések betartása a kellemetlen allergiás tünetek minimalizálása érdekében.

