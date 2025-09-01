Pollenveszély ma Magyarországon. Erre készülj, ha allergiás vagy

Ma főként az üröm és parlagfű pollenje van jelen a levegőben, ezek a legjelentősebb allergének ebben az időszakban. Az üröm pollenje általában korán reggel és az esti órákban a legintenzívebb, míg a parlagfű pollenkoncentrációja még mindig magas, és a szeptemberi hónapban továbbra is jelentős allergiás reakciókat válthat ki.
Az allergiások ma számíthatnak olyan tünetekre, mint a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés és könnyezés, valamint néhány esetben a légutak irritációja, köhögés vagy asztmás panaszok súlyosbodása is előfordulhat.
A mai védekezéshez praktikus tanácsok:
- Kerüld a szabadban való tartózkodást a pollenkoncentráció csúcsidőszakaiban, különösen reggel és késő délután.
- Ha ki kell menned, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szemmel való érintkezését.
- Otthon tartsd zárva az ablakokat, és használj légszűrőt vagy légkondicionálót, hogy csökkentsd a pollen bejutását.
- Este zuhanyozz le és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a pollenmaradványokat.
- Használj orrsprayt vagy antihisztamin tartalmú készítményt a tünetek enyhítésére, ha szükséges.
Ma Magyarországon a üröm és parlagfű pollenje a legaktívabb, ezért az arra érzékenyeknek különösen fontos a megelőző intézkedések betartása a kellemetlen allergiás tünetek minimalizálása érdekében.Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!