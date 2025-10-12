Pollenjelentés: Még kisebb allergiás tünetekre lehet ma is számítani
Pollenjelentés: Még kisebb allergiás tünetekre lehet ma is számítani

Arany Inez
Írta 2025.10.12.

Ma, 2025. október 12-én Magyarországon a pollenhelyzet leginkább a késő őszi allergén pollenfajták, elsősorban a parlagfű (ambrosia) aktív jelenlétével jellemezhető, amely még mindig magas koncentrációban fordul elő a levegőben.

Emellett folyamatosan jelen vannak a csalánfélék, üröm, valamint a fűfélék pollenkoncentrációi is, bár ezek általában alacsonyabb vagy mérsékelt szinten vannak jelen ma.

Az allergiások ma elsősorban orrfolyással, tüsszögéssel, orrdugulással, szemviszketéssel és könnyezéssel számolhatnak, amelyek a parlagfű és más pollenallergének irritáló hatására jelentkeznek.

A mai időjárási körülmények – változóan felhős, esetenként napos idő, gyenge széllel – kedveznek a pollen könnyű terjedésének, ezért az allergiásoknál a tünetek fokozódhatnak.

A védekezéshez javasolt:

