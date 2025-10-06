Még ezen a héten is erős a parlagfű – Mit tehetsz ellene?

Ma, 2025. október 6-án Magyarországon a parlagfű pollenszórása már a lecsengő szakaszban van, de még mindig aktív és az allergiások számíthatnak alacsony-közepes parlagfű pollenkoncentrációra a levegőben. Emellett alacsonyabb koncentrációban megtalálhatóak még a többi lágyszárú allergén növények pollenjei, mint például az üröm, pázsitfűfélék, útifű, csalánfélék és különböző ernyősvirágzatúak pollenjai is. A kültéri allergén gombaspórák koncentrációja pedig közepes vagy magas lehet ezen a napon.

Az allergiások ma számíthatnak olyan közismert tünetekre, mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés, amelyek főként a parlagfű pollenjére érzékenyeknél jelentkezhetnek.

Praktikus tanácsok a védekezéshez ma:

Kerüld a hosszú időtartamú szabadban tartózkodást , különösen a délutáni órákban, amikor a pollenkoncentráció gyakran a legmagasabb.

, különösen a délutáni órákban, amikor a pollenkoncentráció gyakran a legmagasabb. Ha allergiás vagy, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szembe jutását.

Szellőztess inkább korán reggel vagy késő este, amikor a pollenszám alacsonyabb.

Otthon rendszeresen töröld át a felületeket és porszívózz, hogy csökkentsd a pollenkoncentrációt.

Zuhanyozz meg és moss hajat este, így kivédheted, hogy a szabadban ragadt pollenek bent maradjanak.

Kövesd figyelemmel a napi pollenjelentéseket és állítsd be a megfelelő allergiaellenes kezelést, ha szükséges.

