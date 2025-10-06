Még ezen a héten is erős a parlagfű – Mit tehetsz ellene?
iStock

Még ezen a héten is erős a parlagfű – Mit tehetsz ellene?

Arany Inez
Írta 2025.10.06.

Ma, 2025. október 6-án Magyarországon a parlagfű pollenszórása már a lecsengő szakaszban van, de még mindig aktív és az allergiások számíthatnak alacsony-közepes parlagfű pollenkoncentrációra a levegőben. Emellett alacsonyabb koncentrációban megtalálhatóak még a többi lágyszárú allergén növények pollenjei, mint például az üröm, pázsitfűfélék, útifű, csalánfélék és különböző ernyősvirágzatúak pollenjai is. A kültéri allergén gombaspórák koncentrációja pedig közepes vagy magas lehet ezen a napon.

Az allergiások ma számíthatnak olyan közismert tünetekre, mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés, amelyek főként a parlagfű pollenjére érzékenyeknél jelentkezhetnek.

Praktikus tanácsok a védekezéshez ma:

  • Kerüld a hosszú időtartamú szabadban tartózkodást, különösen a délutáni órákban, amikor a pollenkoncentráció gyakran a legmagasabb.
  • Ha allergiás vagy, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szembe jutását.
  • Szellőztess inkább korán reggel vagy késő este, amikor a pollenszám alacsonyabb.
  • Otthon rendszeresen töröld át a felületeket és porszívózz, hogy csökkentsd a pollenkoncentrációt.
  • Zuhanyozz meg és moss hajat este, így kivédheted, hogy a szabadban ragadt pollenek bent maradjanak.
  • Kövesd figyelemmel a napi pollenjelentéseket és állítsd be a megfelelő allergiaellenes kezelést, ha szükséges.

Figyeld a tüneteidet és szükség esetén konzultálj orvossal az optimális kezelés érdekében!

