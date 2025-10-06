Még ezen a héten is erős a parlagfű – Mit tehetsz ellene?

Az allergiások ma számíthatnak olyan közismert tünetekre, mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés, amelyek főként a parlagfű pollenjére érzékenyeknél jelentkezhetnek.
Praktikus tanácsok a védekezéshez ma:
- Kerüld a hosszú időtartamú szabadban tartózkodást, különösen a délutáni órákban, amikor a pollenkoncentráció gyakran a legmagasabb.
- Ha allergiás vagy, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szembe jutását.
- Szellőztess inkább korán reggel vagy késő este, amikor a pollenszám alacsonyabb.
- Otthon rendszeresen töröld át a felületeket és porszívózz, hogy csökkentsd a pollenkoncentrációt.
- Zuhanyozz meg és moss hajat este, így kivédheted, hogy a szabadban ragadt pollenek bent maradjanak.
- Kövesd figyelemmel a napi pollenjelentéseket és állítsd be a megfelelő allergiaellenes kezelést, ha szükséges.
Figyeld a tüneteidet és szükség esetén konzultálj orvossal az optimális kezelés érdekében!
