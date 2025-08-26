Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció
unsplash.com

Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció

Arany Inez
Írta 2025.08.26.

Ma, 2025. augusztus 26-án Magyarországon a pollenhelyzet főként a parlagfű és az egyéb gyomnövények pollenszórására jellemző, mivel az augusztus vége a parlagfűszezon csúcspontja.

Emellett a fűfélék és a csalánfélék pollenjének mennyisége is még jelen lehet a levegőben, bár ezek általában már csökkenőben vannak a nyár végén.

A mai pollenhelyzeten belül a parlagfű pollenje a legaktívabb, amely erős allergiás tüneteket válthat ki.

Az allergiások ma számíthatnak orrfolyásra, tüsszögésre, szemviszketésre, könnyezésre, torokkaparásra és akár nehezített légzésre is.

A fűfélék pollenjének jelenléte miatt a fűpollenre érzékenyeknél szintén előfordulhatnak hasonló légúti tünetek, bár ezek a tünetek általában enyhébbek, mint a parlagfű esetében.

