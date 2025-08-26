Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció

Emellett a fűfélék és a csalánfélék pollenjének mennyisége is még jelen lehet a levegőben, bár ezek általában már csökkenőben vannak a nyár végén.
A mai pollenhelyzeten belül a parlagfű pollenje a legaktívabb, amely erős allergiás tüneteket válthat ki.
Az allergiások ma számíthatnak orrfolyásra, tüsszögésre, szemviszketésre, könnyezésre, torokkaparásra és akár nehezített légzésre is.
A fűfélék pollenjének jelenléte miatt a fűpollenre érzékenyeknél szintén előfordulhatnak hasonló légúti tünetek, bár ezek a tünetek általában enyhébbek, mint a parlagfű esetében.
