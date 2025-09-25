Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas

Az allergiásokra ma a nagy mennyiségű parlagfű pollen miatt erősebb tünetek várhatók. Ezek közé tartozhat a folyamatos tüsszögés, orrdugulás, orrfolyás, viszkető szemek és torok, valamint súlyosabb esetben légzési nehézségek és köhögés. A csalán és üröm pollenek tovább fokozzák ezeket a panaszokat, különösen azoknál, akik erre a két növényre érzékenyek.
Ma, a pollenhelyzet és az időjárás miatt, különösen fontos, hogy mindennapi szabadban tartózkodást korlátozd, főleg a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb. Használj napszemüveget, hogy megvédd a szemedet a pollenektől, és ha teheted, zárd be az ablakokat és kora este szellőztess, amikor kevesebb pollen van a levegőben.
Praktikus tanácsok a mai napra:
Olvass még a témában
Pollenhelyzet Magyarországon: készülj fel az allergiás tünetekre, ne hagyd, hogy a pollenek meglepjenek!
A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!
Szeles, de egyre naposabb idő várható: készüljenek a hűvösebb, őszi napokra!
Parlagfű és nyírfa pollenek uralják a levegőt ma: készülj allergiás tünetekre!
- Viselj maszkot a szabadban, ha számodra erősen allergén a parlagfű vagy az üröm.
- Fürödj vagy legalább mosd meg az arcodat és kezeidet, ha hazaérsz, hogy eltávolítsd a rákerült polleneket.
- A ruházatod szárítsd bent, ne szabad levegőn, mert sok pollen tapadhat rá.
- Ha kell, használd az orrcseppet vagy antihisztamin gyógyszereket az allergiás tünetek enyhítésére, illetve konzultálj orvosoddal a legmegfelelőbb kezelésért.
- Kerüld a dohányzást és a poros, szennyezett levegőt, mert ezek tovább fokozhatják a légúti irritációt.
Összességében ma a parlagfű pollen áll az allergiások fókuszában Magyarországon, ezért a védekezést tartsd szem előtt és figyeld a saját tüneteidet, hogy szükség esetén időben tudj lépni.