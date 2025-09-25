Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas

Ma, 2025. szeptember 25-én Magyarországon a parlagfű pollen koncentrációja magas, ez az egyik legjelentősebb allergén a késő nyári és kora őszi időszakban. Emellett vaskos csalán és üröm pollenek is aktívak, míg a fűfélék pollenje már alacsony szinten van jelen a levegőben. A fa pollenek (mint a nyír, bükk, tölgy) jellemzően már nem okoznak allergiás tüneteket ebben az időszakban, mivel szezonjuk véget ért.

Az allergiásokra ma a nagy mennyiségű parlagfű pollen miatt erősebb tünetek várhatók. Ezek közé tartozhat a folyamatos tüsszögés, orrdugulás, orrfolyás, viszkető szemek és torok, valamint súlyosabb esetben légzési nehézségek és köhögés. A csalán és üröm pollenek tovább fokozzák ezeket a panaszokat, különösen azoknál, akik erre a két növényre érzékenyek.

Ma, a pollenhelyzet és az időjárás miatt, különösen fontos, hogy mindennapi szabadban tartózkodást korlátozd, főleg a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb. Használj napszemüveget, hogy megvédd a szemedet a pollenektől, és ha teheted, zárd be az ablakokat és kora este szellőztess, amikor kevesebb pollen van a levegőben.

Viselj maszkot a szabadban, ha számodra erősen allergén a parlagfű vagy az üröm.

Fürödj vagy legalább mosd meg az arcodat és kezeidet, ha hazaérsz, hogy eltávolítsd a rákerült polleneket.

A ruházatod szárítsd bent, ne szabad levegőn, mert sok pollen tapadhat rá.

Ha kell, használd az orrcseppet vagy antihisztamin gyógyszereket az allergiás tünetek enyhítésére, illetve konzultálj orvosoddal a legmegfelelőbb kezelésért.

Kerüld a dohányzást és a poros, szennyezett levegőt, mert ezek tovább fokozhatják a légúti irritációt.

Összességében ma a parlagfű pollen áll az allergiások fókuszában Magyarországon, ezért a védekezést tartsd szem előtt és figyeld a saját tüneteidet, hogy szükség esetén időben tudj lépni.