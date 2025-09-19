Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad
Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad

Arany Inez
Írta 2025.09.19.

Ma, 2025. szeptember 19-én Magyarországon a pollenhelyzet általában magas szinten áll, főleg a parlagfű pollenje aktív és jelentős terhelést okoz az allergiásoknak. Ezen kívül jelen vannak még a libatopfélék és a csalánfélék pollenjei is, amelyek szintén az allergiás tüneteket fokozhatják.

Az allergiások ma számíthatnak tüsszögésre, orrfolyásra, orrdugulásra, valamint a szemek viszketésére, kivörösödésére és könnyezésére. Ezek a tünetek a levegőben szálló magas pollenkoncentráció miatt erősödnek. A parlagfű pollenjének mennyisége még mindig a magas, helyenként nagyon magas tartományban mozog, ami komoly panaszokat okozhat.

Praktikus tanácsok a mai napra:

  • Kerüld a szabadban tartózkodást a pollenek szempontjából csúcsidőszakban, különösen reggel és kora este, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.
  • Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a szemek közvetlen pollenexponáltságát.
  • Hazaérkezéskor öltözz át, és mosd meg az arcod, illetve a kezeidet, hogy eltávolítsd a bőrre tapadt polleneket.
  • Használj légszűrős készüléket otthon és az autóban, illetve rendszeresen szellőztess pollenszegény időszakban (pl. eső után vagy késő este).
  • Amennyiben az allergiás tünetek súlyosbodnak, konzultálj orvosoddal az antihisztamin vagy más gyógyszeres kezelés lehetőségéről.

Fontos, hogy a pollenhelyzet a következő napokban is magas maradhat, ezért érdemes továbbra is óvatosnak lenni és a védekezési stratégiát betartani. A szeptember végi időszakban a parlagfű mellett más lágyszárú növények pollenjének is nőhet a koncentrációja, ezért fokozottan figyelj a tüneteidre.

