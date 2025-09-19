Pollenjelentés: a parlagfű továbbra is erősen támad

Ma, 2025. szeptember 19-én Magyarországon a pollenhelyzet általában magas szinten áll, főleg a parlagfű pollenje aktív és jelentős terhelést okoz az allergiásoknak. Ezen kívül jelen vannak még a libatopfélék és a csalánfélék pollenjei is, amelyek szintén az allergiás tüneteket fokozhatják.

Az allergiások ma számíthatnak tüsszögésre, orrfolyásra, orrdugulásra, valamint a szemek viszketésére, kivörösödésére és könnyezésére. Ezek a tünetek a levegőben szálló magas pollenkoncentráció miatt erősödnek. A parlagfű pollenjének mennyisége még mindig a magas, helyenként nagyon magas tartományban mozog, ami komoly panaszokat okozhat.

Praktikus tanácsok a mai napra:

Kerüld a szabadban tartózkodást a pollenek szempontjából csúcsidőszakban , különösen reggel és kora este, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.

, különösen reggel és kora este, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb. Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a szemek közvetlen pollenexponáltságát.

Hazaérkezéskor öltözz át, és mosd meg az arcod, illetve a kezeidet, hogy eltávolítsd a bőrre tapadt polleneket.

Használj légszűrős készüléket otthon és az autóban, illetve rendszeresen szellőztess pollenszegény időszakban (pl. eső után vagy késő este).

Amennyiben az allergiás tünetek súlyosbodnak, konzultálj orvosoddal az antihisztamin vagy más gyógyszeres kezelés lehetőségéről.