Pollenveszély: erre figyeljenek az allergiások!

Ezen kívül a ma aktív pollenek között megtalálhatóak a késő nyári-őszi időszakra jellemző fűfélék és esetleg még néhány gyomnövény pollenjének alacsonyabb koncentrációi, de a ragadós parlagfű pollen a domináns és legerősebb allergén ebben az időszakban.
Az allergiások ma számíthatnak a következő tünetekre: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, viszkető szemek, könnyezés, torokkaparás, köhögés, valamint légzési nehézségek súlyosabb esetben. A ragadós parlagfű pollenek különösen irritálják a légutakat, ezért asztmásoknál és érzékeny egyéneknél a tünetek felerősödhetnek.
Praktikus tanácsok a mai napra:
- Kerüld a szabadban hosszú ideig tartó tartózkodást, különösen a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
- Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szemmel való érintkezését.
- Használj orrspray-t és antihisztamin tartalmú gyógyszereket a tünetek enyhítésére, de előzetesen konzultálj orvossal.
- Naponta zuhanyozz meg és moss hajat, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és a hajról.
- Szellőztess inkább a pollenmentes időszakokban, például késő este vagy éjszaka, és zárd be az ablakokat napközben.
- Figyelj a helyi pollenjelentésekre, hogy naprakész legyél a pollenhelyzetről.
A mai nap ragadós parlagfű pollenkoncentrációja miatt az allergiásoknak különösen fontos a megelőző védekezés, mert a pollenkitettség tartóssága és intenzitása a tünetek súlyosbodásához vezethet.