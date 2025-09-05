Pollenveszély: erre figyeljenek az allergiások!

Ma, 2025. szeptember 5-én Magyarországon a pollenhelyzet jelentős ragadós parlagfű (ragweed) pollen jelenlétét mutatja, amely az egyik legallergénabb pollenforrás ebben az időszakban. Ez a pollenfajta szeptember elején éri el csúcskoncentrációját, így ma különösen aktív.

Ezen kívül a ma aktív pollenek között megtalálhatóak a késő nyári-őszi időszakra jellemző fűfélék és esetleg még néhány gyomnövény pollenjének alacsonyabb koncentrációi, de a ragadós parlagfű pollen a domináns és legerősebb allergén ebben az időszakban.

Az allergiások ma számíthatnak a következő tünetekre: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, viszkető szemek, könnyezés, torokkaparás, köhögés, valamint légzési nehézségek súlyosabb esetben. A ragadós parlagfű pollenek különösen irritálják a légutakat, ezért asztmásoknál és érzékeny egyéneknél a tünetek felerősödhetnek.

Kerüld a szabadban hosszú ideig tartó tartózkodást , különösen a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.

, különösen a délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb. Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szemmel való érintkezését.

Használj orrspray-t és antihisztamin tartalmú gyógyszereket a tünetek enyhítésére, de előzetesen konzultálj orvossal.

Naponta zuhanyozz meg és moss hajat, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és a hajról.

Szellőztess inkább a pollenmentes időszakokban, például késő este vagy éjszaka, és zárd be az ablakokat napközben.

Figyelj a helyi pollenjelentésekre, hogy naprakész legyél a pollenhelyzetről.

A mai nap ragadós parlagfű pollenkoncentrációja miatt az allergiásoknak különösen fontos a megelőző védekezés, mert a pollenkitettség tartóssága és intenzitása a tünetek súlyosbodásához vezethet.