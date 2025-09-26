Pollenriadó szeptember 26.: Ezért szenvednek ma az allergiások

Ma, 2025. szeptember 26-án Magyarországon a pollenhelyzet jellemzően a késő nyári és kora őszi allergén pollenfajták aktív jelenlétét mutatja. Főként a parlagfű pollenje aktív, amely közepes-magas szinten van jelen a levegőben, helyenként akár nagyon magas koncentráció is előfordulhat ezen a napon. Emellett a csalánfélék, pázsitfűfélék és libatopfélék pollenszintje jellemzően alacsony-közepes tartományban mozog. Alacsony mennyiségben jelen van még az üröm, útifű, kenderfélék, lórom, ernyősvirágzatúak, rézgyom és szerbtövis pollenje, illetve a ciprus- és tiszafafélék virágpora.

Az allergiások ma főként a következő tünetekkel számolhatnak: erős tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, viszkető, égő, vagy könnyező szemek, valamint torokkaparás. A parlagfű allergiásoknál ezek a tünetek különösen intenzívek lehetnek, mivel a parlagfű pollenkoncentrációja szeptember végén még mindig jelentős terhelést okoz. A hőség vagy meleg időszakok felerősíthetik a pollenkibocsátást, így a tünetek is fokozódhatnak.

Praktikus tanácsok a védekezésre ezen a napon:

Kerüld a szabadban tartózkodást a pollenszórás csúcsidőiben , különösen reggel és késő délután között, amikor a pollenkoncentráció általában a legmagasabb.

, különösen reggel és késő délután között, amikor a pollenkoncentráció általában a legmagasabb. Amikor kimész, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a szem irritációját.

Otthon tartsd az ablakokat zárva, hogy minimalizáld a pollenek bejutását.

Este zuhanyozz és moss hajat, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és a hajról.

Szellőztetéshez használj pollenszűrős légkondicionálót vagy légtisztítót.

Allergiás tünetek esetén használj vény nélkül kapható antihisztamin tartalmú orrsprayt vagy szemcseppet, illetve konzultálj orvosoddal a megfelelő kezelési lehetőségekről.

Fűnyírás vagy más parlagfűvel kapcsolatos kerti munka esetén viselj maszkot vagy légzésvédőt, hogy elkerüld a közvetlen pollenbelélegzést.

