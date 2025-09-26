Pollenriadó szeptember 26.: Ezért szenvednek ma az allergiások

Az allergiások ma főként a következő tünetekkel számolhatnak: erős tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, viszkető, égő, vagy könnyező szemek, valamint torokkaparás. A parlagfű allergiásoknál ezek a tünetek különösen intenzívek lehetnek, mivel a parlagfű pollenkoncentrációja szeptember végén még mindig jelentős terhelést okoz. A hőség vagy meleg időszakok felerősíthetik a pollenkibocsátást, így a tünetek is fokozódhatnak.
Praktikus tanácsok a védekezésre ezen a napon:
- Kerüld a szabadban tartózkodást a pollenszórás csúcsidőiben, különösen reggel és késő délután között, amikor a pollenkoncentráció általában a legmagasabb.
- Amikor kimész, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a szem irritációját.
- Otthon tartsd az ablakokat zárva, hogy minimalizáld a pollenek bejutását.
- Este zuhanyozz és moss hajat, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és a hajról.
- Szellőztetéshez használj pollenszűrős légkondicionálót vagy légtisztítót.
- Allergiás tünetek esetén használj vény nélkül kapható antihisztamin tartalmú orrsprayt vagy szemcseppet, illetve konzultálj orvosoddal a megfelelő kezelési lehetőségekről.
- Fűnyírás vagy más parlagfűvel kapcsolatos kerti munka esetén viselj maszkot vagy légzésvédőt, hogy elkerüld a közvetlen pollenbelélegzést.
Ezen a napon legfőképpen a parlagfű pollenje miatt érdemes fokozott figyelmet fordítanod a védekezésre, mert Magyarországon 2025-ben az előző évekhez képest a parlagfűszezon időszakosan és mennyiségileg is intenzívebb, így a tünetek is súlyosabbak lehetnek. A többi pollentípus most kevésbé jelentős, de az érzékenyeknél még ezek is előhozhatnak enyhébb panaszokat.
