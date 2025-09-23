Pollenriadó: ma kritikus értékeket mutat a parlagfű

Ma, 2025. szeptember 23-án Magyarországon főként a parlagfű pollenje aktív, amely szeptemberben továbbra is magas koncentrációban van jelen a levegőben. A parlagfű pollenszintje ebben az évszakban még jelentős allergiás reakciókat válthat ki, különösen azoknál, akik erre érzékenyek.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az allergiások ma orrfolyásra, tüsszögésre, orrdugulásra, szemviszketésre és könnyezésre, valamint torokkaparásra és köhögésre számíthatnak. Az asztmával élők esetében a pollen fokozhatja a légzőszervi nehézségeket és nehezítheti a légzést.

A mai pollenhelyzetben más fajták – mint például a fű- és fafélék pollenjének már jelentősen csökken az aktivitása, az év késői szakaszában leginkább a parlagfű dominál.

Praktikus tanácsok a védekezéshez: Olvass még a témában Szeptember 15. időjárás: Enyhe meleg, záporokkal és zivatarokkal, majd lehűlés Figyelem: veszélyes időjárás és rekordhőmérséklet Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív Ősziesedik az idő: hűvös reggelek napos délutánokkal

Tartsd zárva az ablakokat és ajtókat, különösen a szeles, szárító időben , hogy minél kevesebb pollen jusson be a lakásba.

, hogy minél kevesebb pollen jusson be a lakásba. Ha lehet, kerüld a szabadtéri programokat a reggeli órákban, mert ilyenkor a pollenkoncentráció általában a legmagasabb.

Használj allergiás gyógyszereket elővigyázatosságból, például orrspray-t vagy szemcseppet, amiket orvos ajánlhat.

Otthon rendszeresen porszívózz HEPA-szűrős készülékkel, és moss gyakran hajat, mert a pollen a hajszálak között is megülhet.

Szellőztetéshez inkább az esti órákat válaszd, amikor már alacsonyabb a pollen koncentráció.

Viselj napszemüveget, ha kint vagy, hogy védje a szemedet a pollen ellen.

A mai nap tehát a parlagfű pollenje miatt különösen odafigyelést igényel, főként ha allergiás vagy erre a pollenfajtára. Ezek a javaslatok segítenek csökkenteni a tüneteket, és kényelmesebbé tenni a mindennapokat a pollenhatás idején.