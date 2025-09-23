Pollenriadó: ma kritikus értékeket mutat a parlagfű

Az allergiások ma orrfolyásra, tüsszögésre, orrdugulásra, szemviszketésre és könnyezésre, valamint torokkaparásra és köhögésre számíthatnak. Az asztmával élők esetében a pollen fokozhatja a légzőszervi nehézségeket és nehezítheti a légzést.
A mai pollenhelyzetben más fajták – mint például a fű- és fafélék pollenjének már jelentősen csökken az aktivitása, az év késői szakaszában leginkább a parlagfű dominál.
Praktikus tanácsok a védekezéshez:
Olvass még a témában
- Tartsd zárva az ablakokat és ajtókat, különösen a szeles, szárító időben, hogy minél kevesebb pollen jusson be a lakásba.
- Ha lehet, kerüld a szabadtéri programokat a reggeli órákban, mert ilyenkor a pollenkoncentráció általában a legmagasabb.
- Használj allergiás gyógyszereket elővigyázatosságból, például orrspray-t vagy szemcseppet, amiket orvos ajánlhat.
- Otthon rendszeresen porszívózz HEPA-szűrős készülékkel, és moss gyakran hajat, mert a pollen a hajszálak között is megülhet.
- Szellőztetéshez inkább az esti órákat válaszd, amikor már alacsonyabb a pollen koncentráció.
- Viselj napszemüveget, ha kint vagy, hogy védje a szemedet a pollen ellen.
A mai nap tehát a parlagfű pollenje miatt különösen odafigyelést igényel, főként ha allergiás vagy erre a pollenfajtára. Ezek a javaslatok segítenek csökkenteni a tüneteket, és kényelmesebbé tenni a mindennapokat a pollenhatás idején.Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!