Még mindig tombol a parlagfű, sok allergiás panasz lesz

Ma, 2025. szeptember 18-án Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a parlagfű (ragweed) pollenje miatt jelentős, amely továbbra is aktívan terjed a levegőben. Ezek az allergén pollenek a legmagasabb koncentrációban vannak jelen ezen a napon, így a parlagfű érzékenyek számíthatnak a leggyakoribb tünetekre, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, valamint a légutak irritációja, köhögés és nehézlégzés is megjelenhet.

Ezen kívül a késő nyári-őszi időszakban kisebb mennyiségben jelen lehetnek még különféle fűfélék és esetleg az erdei vagy mezőszéli gyomnövények pollenei is, amelyek enyhébb tüneteket okozhatnak, különösen az arra érzékenyeknél.

Az időjárás ma enyhén hűvös, nappal 19-22 fok körüli hőmérséklettel, ami nem befolyásolja jelentősen a pollen terjedését, de a mérsékelt szél elősegítheti a pollen levegőben való keringését, így továbbra is magas a pollenexpozíció kockázata.

Praktikus tanácsok a mai napra allergiásoknak:

Ha lehet, kerüld a hosszú szabadban tartózkodást, különösen a délutáni órákban, amikor a pollen koncentrációja magasabb.

Használj zárt szemüveget a szemek védelmére és kerüld a dörgicse helyek előfordulását.

Otthon és autóban tartsd csukva az ablakokat, hogy csökkentsd a pollen bejutását.

Zuhanyozz és moss hajat este, hogy eltávolítsd a nap közben rárakódott pollent.

A légszűrős szoba levegőtisztítók segíthetnek a beltéri pollenkoncentráció csökkentésében.

Amennyiben ismert allergiád van, használd a szakorvos által javasolt orrsprayt, antihisztamin készítményeket a tünetek enyhítésére.

Ügyelj a higiéniára és kerüld a dohányzást, mert az tovább irritálhatja a légutakat.

A mai pollenhelyzet alapján a parlagfűpollenek jelentik a legnagyobb veszélyt, ezért különösen figyelj a megelőző intézkedésekre, hogy minimalizáld a kellemetlen allergiás tüneteket.