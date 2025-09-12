Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív

A parlagfű (ambrosia) pollen rendkívül allergén, így ha ma találkozol ezzel a pollennel, akkor számíthatsz olyan tünetekre, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, illetve súlyosabb esetben akár asztmás nehézlégzés is előfordulhat.
Továbbá, szeptemberben már csökken a nyár folyamán aktív egyéb pollenek, például az ernyősvirágzatúak vagy fűfélék pollenjeinek aktivitása, ezért ezek ma már alacsonyabb koncentrációban vannak jelen, és kevésbé okoznak tüneteket.
Aki allergiás, annak ma különösen ajánlott a következő praktikákat betartani:
- Kerüld a hosszabb időtartamú, szabadtéri tartózkodást kora reggel és késő délután, amikor a pollen koncentráció általában a legmagasabb.
- Viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szembe jutását.
- Használj orrsprayt vagy allergia elleni gyógyszert a tünetek enyhítésére, és tartsd magadnál a megszokott gyógyszereidet.
- Ne szellőztess huzamosan, különösen napközben, hanem inkább este, amikor a pollenkoncentráció általában alacsonyabb.
- Vedd számba otthon a beltéri pollenszintet, és időnként takaríts, hogy csökkentsd a lerakódott polleneket.
- Zuhanyozz le lefekvés előtt, hogy eltávolítsd a szőrödről és bőrödről a polleneket.
Ma a parlagfű pollen miatt a panaszok fokozottan jelentkezhetnek, így ha allergiás vagy, akkor a tünetek súlyosbodhatnak, és a fentiek betartása segíthet a kellemetlenségek enyhítésében.Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!