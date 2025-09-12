Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív

Ma, 2025. szeptember 12-én Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a parlagfű pollenjének magas aktivitásával jellemezhető. A parlagfű pollenje ma kiemelkedően aktív, a pollen koncentrációja elérheti a 30-32 g/m³-t, amely jelentős allergiás tüneteket válthat ki a szenzitív egyéneknél. Ez a szeptember első felére jellemző, mivel a parlagfű virágzási időszaka ilyenkor csúcsosodik.

A parlagfű (ambrosia) pollen rendkívül allergén, így ha ma találkozol ezzel a pollennel, akkor számíthatsz olyan tünetekre, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, illetve súlyosabb esetben akár asztmás nehézlégzés is előfordulhat.

Továbbá, szeptemberben már csökken a nyár folyamán aktív egyéb pollenek, például az ernyősvirágzatúak vagy fűfélék pollenjeinek aktivitása, ezért ezek ma már alacsonyabb koncentrációban vannak jelen, és kevésbé okoznak tüneteket.

Aki allergiás, annak ma különösen ajánlott a következő praktikákat betartani:

Kerüld a hosszabb időtartamú, szabadtéri tartózkodást kora reggel és késő délután, amikor a pollen koncentráció általában a legmagasabb.

Viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szembe jutását.

Használj orrsprayt vagy allergia elleni gyógyszert a tünetek enyhítésére, és tartsd magadnál a megszokott gyógyszereidet.

Ne szellőztess huzamosan, különösen napközben, hanem inkább este, amikor a pollenkoncentráció általában alacsonyabb.

Vedd számba otthon a beltéri pollenszintet, és időnként takaríts, hogy csökkentsd a lerakódott polleneket.

Zuhanyozz le lefekvés előtt, hogy eltávolítsd a szőrödről és bőrödről a polleneket.

Ma a parlagfű pollen miatt a panaszok fokozottan jelentkezhetnek, így ha allergiás vagy, akkor a tünetek súlyosbodhatnak, és a fentiek betartása segíthet a kellemetlenségek enyhítésében.