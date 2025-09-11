Még mindig erős a parlagfű koncentráció és a csalán is támad

Az allergiások számára ma a leggyakoribb tünetek közé tartozik az orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés, de előfordulhatnak légzési nehézségek is, különösen akkor, ha valaki érzékeny a parlagfűre. A mai időjárási körülmények – meleg, száraz idő és napsütés – kedveznek a pollen terjedésének, így a tünetek felerősödhetnek.
A védekezés ma különösen fontos. Praktikus tanácsok:
- Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a szélcsendes, száraz időszakokban, amikor a pollen koncentrációja magas lehet.
- Ha kimenőben vagy, viselj napszemüveget, így csökkentheted a pollen szemmel való érintkezését.
- Otthonra zárd be az ablakokat, különösen délután és kora este, amikor a pollenterhelés csúcson lehet.
- Fürödj meg és moss hajat este, hogy eltávolítsd a bőrödre és hajadra rakódott polleneket.
- Használj orrsprayt, allergiaellenes szemcseppet vagy más, az orvos által javasolt gyógyszert a tünetek enyhítésére.
- Kövesd figyelemmel a napi pollenjelentéseket, hogy időben tudj alkalmazkodni a pollenhelyzet változásaihoz.
Fontos, hogy ma fokozottan figyelj a légúti tüneteidre, és szükség esetén konzultálj allergológussal a megfelelő kezelés beállításáért.
