Még mindig erős a parlagfű koncentráció és a csalán is támad

Arany Inez
Írta 2025.09.11.

Ma, 2025. szeptember 11-én Magyarországon a pollenhelyzetet elsősorban a parlagfű pollenje jellemzi, amely továbbra is kiemelkedően aktív a levegőben. A parlagfű pollenszórása augusztus végétől a szeptember elejéig tetőzik, így ezen a napon is erős pollenterheléssel kell számolnod, ami erős allergiás tüneteket válthat ki. Emellett kisebb mennyiségben fűpollenek is jelen lehetnek, de a fa- és nyárfapollenek már jellemzően nem okoznak panaszokat.

Az allergiások számára ma a leggyakoribb tünetek közé tartozik az orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés, de előfordulhatnak légzési nehézségek is, különösen akkor, ha valaki érzékeny a parlagfűre. A mai időjárási körülmények – meleg, száraz idő és napsütés – kedveznek a pollen terjedésének, így a tünetek felerősödhetnek.

A védekezés ma különösen fontos. Praktikus tanácsok:

  • Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a szélcsendes, száraz időszakokban, amikor a pollen koncentrációja magas lehet.
  • Ha kimenőben vagy, viselj napszemüveget, így csökkentheted a pollen szemmel való érintkezését.
  • Otthonra zárd be az ablakokat, különösen délután és kora este, amikor a pollenterhelés csúcson lehet.
  • Fürödj meg és moss hajat este, hogy eltávolítsd a bőrödre és hajadra rakódott polleneket.
  • Használj orrsprayt, allergiaellenes szemcseppet vagy más, az orvos által javasolt gyógyszert a tünetek enyhítésére.
  • Kövesd figyelemmel a napi pollenjelentéseket, hogy időben tudj alkalmazkodni a pollenhelyzet változásaihoz.

Fontos, hogy ma fokozottan figyelj a légúti tüneteidre, és szükség esetén konzultálj allergológussal a megfelelő kezelés beállításáért.

