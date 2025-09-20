Pollenriadó: ma parlagfű és nyírfa támad – óvd magad!
iStock

Pollenriadó: ma parlagfű és nyírfa támad – óvd magad!

Arany Inez
Írta 2025.09.20.

Ma, 2025. szeptember 20-án Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a parlagfű pollenjének aktív időszakára jellemző, mely szeptemberben még jelentős mennyiségben van jelen a levegőben. Emellett a magvas pollenek, mint az üröm és a libatopfélék pollenjének is magas a koncentrációja ma. A fűfélék pollenje már csökkenőben van, míg a fa- és nyárfa pollenek jelenléte ma minimális vagy alacsony szinten van.

Az allergiások ma főként a parlagfű pollenre számíthatnak, amely tipikus tüneteket okoz, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, kötőhártya-gyulladás, könnyezés, szemviszketés, valamint fáradékonyság és általános rossz közérzet. A parlagfű okozta allergiás reakciók gyakran súlyosak lehetnek, és a légutak gyulladásán keresztül akár asztmás tünetekhez is vezethetnek.

A mai pollenhelyzet miatt javasolt praktikus tanácsok:

  • Kerüld a szabadtéri tartózkodást a pollenterhelés szempontjából legrosszabb időszakokban, általában délelőtt és délután, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
  • Szellőztess kora reggel vagy esős időben, amikor a pollen koncentrációja alacsonyabb a levegőben.
  • Ha lehet, használj légtisztító készüléket vagy légkondicionálót megfelelő pollenszűrővel a beltéri levegő minőségének javítására.
  • Viselj napszemüveget a szemek védelmére, amikor kint vagy, hogy csökkentsd a szem irritációját.
  • Használj orrsprayt, antihisztamin vagy egyéb allergia elleni gyógyszert a tünetek enyhítésére, és ha még nem kezdted el, a pollenszezonban célszerű időben elkezdeni a kezelést.
  • Munka vagy iskolakezdés után azonnal zuhanyozz és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a rákerült polleneket.

Ha allergiás vagy, ma légy különösen odafigyelő, mert a parlagfű pollenszintje még mindig magas, és jelentős kellemetlenséget okozhat. Különösen azok érezhetik magukat rosszul, akik érzékenyek erre a pollenfajtára.

