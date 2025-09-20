Pollenriadó: ma parlagfű és nyírfa támad – óvd magad!

Az allergiások ma főként a parlagfű pollenre számíthatnak, amely tipikus tüneteket okoz, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, kötőhártya-gyulladás, könnyezés, szemviszketés, valamint fáradékonyság és általános rossz közérzet. A parlagfű okozta allergiás reakciók gyakran súlyosak lehetnek, és a légutak gyulladásán keresztül akár asztmás tünetekhez is vezethetnek.
A mai pollenhelyzet miatt javasolt praktikus tanácsok:
- Kerüld a szabadtéri tartózkodást a pollenterhelés szempontjából legrosszabb időszakokban, általában délelőtt és délután, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
- Szellőztess kora reggel vagy esős időben, amikor a pollen koncentrációja alacsonyabb a levegőben.
- Ha lehet, használj légtisztító készüléket vagy légkondicionálót megfelelő pollenszűrővel a beltéri levegő minőségének javítására.
- Viselj napszemüveget a szemek védelmére, amikor kint vagy, hogy csökkentsd a szem irritációját.
- Használj orrsprayt, antihisztamin vagy egyéb allergia elleni gyógyszert a tünetek enyhítésére, és ha még nem kezdted el, a pollenszezonban célszerű időben elkezdeni a kezelést.
- Munka vagy iskolakezdés után azonnal zuhanyozz és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a rákerült polleneket.
Ha allergiás vagy, ma légy különösen odafigyelő, mert a parlagfű pollenszintje még mindig magas, és jelentős kellemetlenséget okozhat. Különösen azok érezhetik magukat rosszul, akik érzékenyek erre a pollenfajtára.
