Pollenriadó: ma parlagfű és nyírfa támad – óvd magad!

Ma, 2025. szeptember 20-án Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a parlagfű pollenjének aktív időszakára jellemző, mely szeptemberben még jelentős mennyiségben van jelen a levegőben. Emellett a magvas pollenek, mint az üröm és a libatopfélék pollenjének is magas a koncentrációja ma. A fűfélék pollenje már csökkenőben van, míg a fa- és nyárfa pollenek jelenléte ma minimális vagy alacsony szinten van.

Az allergiások ma főként a parlagfű pollenre számíthatnak, amely tipikus tüneteket okoz, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, kötőhártya-gyulladás, könnyezés, szemviszketés, valamint fáradékonyság és általános rossz közérzet. A parlagfű okozta allergiás reakciók gyakran súlyosak lehetnek, és a légutak gyulladásán keresztül akár asztmás tünetekhez is vezethetnek.

A mai pollenhelyzet miatt javasolt praktikus tanácsok:

Kerüld a szabadtéri tartózkodást a pollenterhelés szempontjából legrosszabb időszakokban , általában délelőtt és délután, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.

, általában délelőtt és délután, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb. Szellőztess kora reggel vagy esős időben , amikor a pollen koncentrációja alacsonyabb a levegőben.

, amikor a pollen koncentrációja alacsonyabb a levegőben. Ha lehet, használj légtisztító készüléket vagy légkondicionálót megfelelő pollenszűrővel a beltéri levegő minőségének javítására.

megfelelő pollenszűrővel a beltéri levegő minőségének javítására. Viselj napszemüveget a szemek védelmére, amikor kint vagy, hogy csökkentsd a szem irritációját.

Használj orrsprayt, antihisztamin vagy egyéb allergia elleni gyógyszert a tünetek enyhítésére, és ha még nem kezdted el, a pollenszezonban célszerű időben elkezdeni a kezelést.

Munka vagy iskolakezdés után azonnal zuhanyozz és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a rákerült polleneket.