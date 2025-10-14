Meddig tart még idén a parlagfű allergia? Az allergiások már besokalltak

Aktív pollenfajták ma főként a következők:
- közepes koncentrációban előfordul a parlagfű pollenje, ami már nem olyan intenzív, mint néhány héttel ezelőtt,
- lágyszárú növények pollenjei, mint például a csalánfélék, libatopfélék, üröm, pázsitfűfélék, útifű, kenderfélék, lórom, ernyősvirágzatú növények, rézgyom és szerbtövis is jelen vannak,
- a kültéri allergén gombák spóraszáma közepes vagy magas szintű lehet ma.
Allergiások a ma aktív pollenek miatt számíthatnak enyhe vagy mérsékelt tünetekre, mint például orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés. A parlagfű irritációja ma már nem olyan erős, de érzékenyeknél még okozhat kellemetlenséget.
Praktikus tanácsok a mai védekezéshez:
- figyeld folyamatosan a helyi pollenjelentést, és időben ismerd fel a tüneteket,
- ha kint vagy, kerüld a parkokat és mezőket, ahol még lehet lágyszárú növények pollenje,
- otthon rendszeresen szellőztess rövid ideig, lehetőleg esős vagy párás időszakban, amikor a pollen szint alacsonyabb,
- zuhanyozz meg naponta, hogy lemosd a bőrödről és hajadról a polleneket,
- mosd gyakran a ruháidat, és ne szellőztesd azokat kültéren, ha allergiás vagy,
- ha szükséges, használj allergia elleni gyógyszereket vagy orrspray-ket az orvos utasítása szerint,
- tartsd tisztán a lakást, különösen a textíliákat, ahol pollenek felhalmozódhatnak.
Így a mai napon is tudsz hatékonyan védekezni az allergiás tünetek ellen, miközben a pollenek jelenléte fokozatosan csökken a levegőben.