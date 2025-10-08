Pollenjelentés: Még nincs vége a parlagfű szezonnak

Az allergiások a mai napon leginkább orrfolyásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre számíthatnak, amely a parlagfű pollenjének köszönhető. Ezen kívül enyhe vagy közepes fokú légúti irritáció is jelentkezhet, különösen a parlagfűre és csalánfélékre érzékenyeknél. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan közepes vagy akár magas is lehet, ami szintén ronthatja az allergiás tüneteket.
A mai védekezéshez praktikus tanácsok:
- Kerüld a szabadban való tartózkodást a délutáni, esti órákban, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.
- Ha kint vagy, használj napszemüveget, így csökkentheted a pollen szemmel történő bejutását.
- A szellőztetést a reggeli órákra időzítsd, amikor általában alacsonyabb a pollenszám.
- Otthon és munkahelyen tartsd zárva az ablakokat, hogy a pollen minél kevésbé kerüljön be.
- Gyakran moss hajat és cseréld le ruháidat, miután kijöttél a szabadba, hogy eltávolítsd a ráragadt pollent.
- Használj orrspray-t vagy antihisztaminokat, ha már jelentkeznek a tünetek, de ezek alkalmazásáról előzetesen konzultálj orvossal.
- Figyeld a helyi pollenjelentéseket, mert ezek naponta változhatnak, és így tudod a legjobban igazítani a napi programodat az allergia kockázatának csökkentése érdekében.
Összességében ma is főként a parlagfű pollenjének jelenléte miatt lehetnek allergiás tüneteid, ezért fontos a tudatos megelőzés és a tünetek korai kezelése.
Olvass még a témában