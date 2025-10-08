Pollenjelentés: Még nincs vége a parlagfű szezonnak

Ma, 2025. október 8-án Magyarországon a pollenhelyzet leginkább a parlagfű (Ambrosia) pollenjének aktivitásával jellemezhető, amely még mindig jelen van a levegőben, bár kezd csökkenni a koncentrációja az országban. A parlagfű október végéig aktív időszakban van, különösen az Alföld térségében és a főváros környékén lehet még magasabb pollenkoncentrációra számítani. Emellett a csalánfélék pollen-jei is jelen vannak közepes-közeli szinten, illetve a fűfélék, üröm, libatopfélék és egyéb lágyszárú növények pollenkoncentrációja már alacsonyabb, de előfordul a levegőben.

Az allergiások a mai napon leginkább orrfolyásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre számíthatnak, amely a parlagfű pollenjének köszönhető. Ezen kívül enyhe vagy közepes fokú légúti irritáció is jelentkezhet, különösen a parlagfűre és csalánfélékre érzékenyeknél. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan közepes vagy akár magas is lehet, ami szintén ronthatja az allergiás tüneteket.

A mai védekezéshez praktikus tanácsok:

Kerüld a szabadban való tartózkodást a délutáni, esti órákban , amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.

, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb. Ha kint vagy, használj napszemüveget, így csökkentheted a pollen szemmel történő bejutását.

A szellőztetést a reggeli órákra időzítsd, amikor általában alacsonyabb a pollenszám.

Otthon és munkahelyen tartsd zárva az ablakokat, hogy a pollen minél kevésbé kerüljön be.

Gyakran moss hajat és cseréld le ruháidat, miután kijöttél a szabadba, hogy eltávolítsd a ráragadt pollent.

Használj orrspray-t vagy antihisztaminokat, ha már jelentkeznek a tünetek, de ezek alkalmazásáról előzetesen konzultálj orvossal.

Figyeld a helyi pollenjelentéseket, mert ezek naponta változhatnak, és így tudod a legjobban igazítani a napi programodat az allergia kockázatának csökkentése érdekében.

Összességében ma is főként a parlagfű pollenjének jelenléte miatt lehetnek allergiás tüneteid, ezért fontos a tudatos megelőzés és a tünetek korai kezelése.