Pollenriadó október 5.: parlagfű és üröm pollenek támadnak – készülj az allergiára!

Ma, 2025. október 5-én Magyarországon a pollenhelyzet főként a parlagfű (ambrosia) és az űröm pollenjének aktív jelenlétét mutatja. A pollenterhelés magas, különösen a déli és keleti régiókban, ahol a parlagfű pollenszórása még mindig erőteljesen jelen van. Emellett a fűfélék pollenje is előfordul a levegőben, de alacsonyabb koncentrációban, míg a többi allergén, mint például a csalánfélék, közepes szinten lehet jelen.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az allergiások ma számíthatnak a következő tünetekre: orrdugulás, tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, könnyezés, valamint esetenként légzési nehézségek, köhögés. A parlagfű pollenjére érzékenyeknél ezek a tünetek különösen intenzívek lehetnek, mert a parlagfű pollenje októberben is még aktív és magas koncentrációban van jelen a levegőben.

Praktikus tanácsok a mai napra:

Maradj minél többet zárt térben , különösen szeles, száraz időben, amikor a pollen könnyebben terjed.

, különösen szeles, száraz időben, amikor a pollen könnyebben terjed. Ha kimegy az utcára, viselj napszemüveget és maszkot, hogy csökkentsd a pollen szem- és légutakba jutását.

Az ablakokat reggel és este zárd be, mert ilyenkor a pollenkoncentráció a legmagasabb.

Fürödj meg vagy mosd meg a hajad esténként, hogy a levegőről leválasztott pollenek ne maradjanak a bőrödön vagy a hajadon.

Használj orrsprayt vagy antihisztaminokat a tünetek enyhítésére, de ezek alkalmazásáról konzultálj orvossal.

Kertészkedés vagy kültéri munka előtt nézd meg a helyi pollenjelentést és ha lehet, kerüld el a legmagasabb koncentrációjú időszakokat.

Ma különösen fontos a prevenció, mert az őszi parlagfű pollen még mindig aktív és erős allergiás panaszokat válthat ki, ezért a Számodra ideális védekezés a tünetek hatékony csökkentését szolgálja. Olvass még a témában Szeptember 7.: Napos, enyhe idő és ritka teljes holdfogyatkozás várható! Az allergiások ma nem lélegezhetnek fel. Pollenjelentés Jönnek a záporok és a gyors lehűlés Pollenriadó: a parlagfű és nyírfa pollenszintje továbbra is kritikus!