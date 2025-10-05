Pollenriadó október 5.: parlagfű és üröm pollenek támadnak – készülj az allergiára!
Pollenriadó október 5.: parlagfű és üröm pollenek támadnak – készülj az allergiára!

Arany Inez
Írta 2025.10.05.

Ma, 2025. október 5-én Magyarországon a pollenhelyzet főként a parlagfű (ambrosia) és az űröm pollenjének aktív jelenlétét mutatja. A pollenterhelés magas, különösen a déli és keleti régiókban, ahol a parlagfű pollenszórása még mindig erőteljesen jelen van. Emellett a fűfélék pollenje is előfordul a levegőben, de alacsonyabb koncentrációban, míg a többi allergén, mint például a csalánfélék, közepes szinten lehet jelen.

Az allergiások ma számíthatnak a következő tünetekre: orrdugulás, tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, könnyezés, valamint esetenként légzési nehézségek, köhögés. A parlagfű pollenjére érzékenyeknél ezek a tünetek különösen intenzívek lehetnek, mert a parlagfű pollenje októberben is még aktív és magas koncentrációban van jelen a levegőben.

Praktikus tanácsok a mai napra:

  • Maradj minél többet zárt térben, különösen szeles, száraz időben, amikor a pollen könnyebben terjed.
  • Ha kimegy az utcára, viselj napszemüveget és maszkot, hogy csökkentsd a pollen szem- és légutakba jutását.
  • Az ablakokat reggel és este zárd be, mert ilyenkor a pollenkoncentráció a legmagasabb.
  • Fürödj meg vagy mosd meg a hajad esténként, hogy a levegőről leválasztott pollenek ne maradjanak a bőrödön vagy a hajadon.
  • Használj orrsprayt vagy antihisztaminokat a tünetek enyhítésére, de ezek alkalmazásáról konzultálj orvossal.
  • Kertészkedés vagy kültéri munka előtt nézd meg a helyi pollenjelentést és ha lehet, kerüld el a legmagasabb koncentrációjú időszakokat.

Ma különösen fontos a prevenció, mert az őszi parlagfű pollen még mindig aktív és erős allergiás panaszokat válthat ki, ezért a Számodra ideális védekezés a tünetek hatékony csökkentését szolgálja.

