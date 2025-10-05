Pollenriadó október 5.: parlagfű és üröm pollenek támadnak – készülj az allergiára!

Az allergiások ma számíthatnak a következő tünetekre: orrdugulás, tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, könnyezés, valamint esetenként légzési nehézségek, köhögés. A parlagfű pollenjére érzékenyeknél ezek a tünetek különösen intenzívek lehetnek, mert a parlagfű pollenje októberben is még aktív és magas koncentrációban van jelen a levegőben.
Praktikus tanácsok a mai napra:
- Maradj minél többet zárt térben, különösen szeles, száraz időben, amikor a pollen könnyebben terjed.
- Ha kimegy az utcára, viselj napszemüveget és maszkot, hogy csökkentsd a pollen szem- és légutakba jutását.
- Az ablakokat reggel és este zárd be, mert ilyenkor a pollenkoncentráció a legmagasabb.
- Fürödj meg vagy mosd meg a hajad esténként, hogy a levegőről leválasztott pollenek ne maradjanak a bőrödön vagy a hajadon.
- Használj orrsprayt vagy antihisztaminokat a tünetek enyhítésére, de ezek alkalmazásáról konzultálj orvossal.
- Kertészkedés vagy kültéri munka előtt nézd meg a helyi pollenjelentést és ha lehet, kerüld el a legmagasabb koncentrációjú időszakokat.
Ma különösen fontos a prevenció, mert az őszi parlagfű pollen még mindig aktív és erős allergiás panaszokat válthat ki, ezért a Számodra ideális védekezés a tünetek hatékony csökkentését szolgálja.
