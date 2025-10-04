Pollenriadó október 4.: parlagfű és nyírfa támad, készülj az allergiás tünetekre!

Ma Magyarországon, 2025. október 4-én, a pollenhelyzet főként a parlagfű pollenjének jelenlétével jellemezhető, amely október végéig folyamatosan aktív a levegőben, és jelenleg már több helyen magas koncentrációban van jelen, különösen az Alföldön és a főváros környezetében. Emellett a csalánfélék pollenje is országosan magas szinten van jelen ma.

Ezen kívül a levegőben alacsony-közepes mennyiségben megtalálható az üröm-, útifű-, kenderfélék pollenjének koncentrációja, valamint alacsony koncentrációban jelen vannak még pázsitfűfélék, libatopfélék, lórom és ernyősvirágzatúak pollenjai is. A fa pollenek közül ma alacsony koncentrációban jelen van a ciprus- és tiszafaféle pollen.

Az allergiások ma elsősorban a parlagfű pollenje miatt számolhatnak erősödő tünetekkel, amelyek közül a leggyakoribbak az orrfolyás, tüsszögés, orrdugulás, szemviszketés és könnyezés, illetve légúti irritáció és légszomj is előfordulhat.

Ma érdemes a következő praxisokat betartani a védekezés érdekében:

Kerüld a szabadban tartózkodást a pollenkoncentráció csúcsidőszakaiban, főként a délelőtti és kora délutáni órákban.

Használj UV-szűrős napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szemmel való érintkezését, és viselj maszkot, ha erős pollenterhelésű helyen vagy.

Tarts ajtó- és ablakzárást, különösen szeles időben, és gyakran tisztítsd meg légkondicionáló berendezéseid szűrőit.

Fürödj vagy moss hajat esténként, hogy eltávolítsd a hajadba és bőrödre tapadt polleneket.

A tünetek mérséklésére használj allergiaellenes gyógyszereket, amiket orvos javasolt, főként ha erősödő légúti panaszokat tapasztalsz.

Kövesd naponta a pollenjelentéseket, hogy a helyzethez igazíthasd a szabadtéri programjaidat.

Fontos, hogy a pollenhelyzet folyamatosan változik, ezért ma is figyeld az aktuális pollenszintet és az időjárási körülményeket a legjobb védelem érdekében.