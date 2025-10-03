Pollenjelentés: parlagfű és nyírfa uralják a levegőt – készülj az allergiára!
Pollenjelentés: parlagfű és nyírfa uralják a levegőt – készülj az allergiára!

Arany Inez
Írta 2025.10.03.

Ma, 2025. október 3-án Magyarországon a pollenhelyzet jellemzően az ősz középvégéhez mérten alakul, amikor is a légkörben főként az őszi pollenfajták aktívak.

A mai nap fő pollenforrásai a parlagfű (Ambrosia), a csalánfélék (Urticaceae) és kisebb mennyiségben az üröm (Artemisia). Ezek a növények még továbbra is pollenjeiket bocsátják a levegőbe, különösen napos, szeles időben. A parlagfű-pollen különösen irritáló az érzékenyek számára, mert erős allergén, és október elején még mindig jelentős mennyiségben van jelen a levegőben.

Az allergiások ma számíthatnak orrdugulásra, tüsszögésre, orrfolyásra, szemviszketésre, könnyezésre és fulladás-érzésre, valamint köhögésre. Azok, akik asztmával is küzdenek, fokozottan óvatosak legyenek, mert az aktív pollen koncentrációja felerősítheti a légúti tüneteiket.

Az időjárás ma enyhén hűvös, párás lehet, de szeles idő kedvez a pollen terjedésének, így a levegőminőség átlagosan közepesen terhelt pollenallergiások számára.

Praktikus tanácsok:

Praktikus tanácsok:

