Még mindig pollen vészhelyzet van. Így készülj fel!

Ma, 2025. október 2-án Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a parlagfű (Ambrosia) pollen aktív jelenlétéről szól, amely az őszi időszak egyik legjelentősebb allergénje. A parlagfű pollenszórása ilyenkor még intenzív, és számos allergiás tünetet okozhat az arra érzékenyeknél. Ezen kívül az őszi időszakban más, kevésbé erős pollenforrások is előfordulhatnak, de a parlagfű pollen a meghatározó allergén most.

A parlagfű pollenek a levegőben ma is magas koncentrációban vannak jelen Magyarországon, mivel a növény virágzási időszaka szeptember végéig, illetve október elejéig tart. Ezért az allergiások ma különösen számíthatnak:

orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszögésre

vizes, viszkető, könnyező szemekre

garat- és légúti irritációra, köhögésre

fáradtságra és alvászavarokra

A mai napra praktikus védekezési tanácsok:

kerüld a szabadban való tartózkodást szeles, száraz időben, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb

délelőtt és kora reggel, amikor a reggeli pollencsúcsok jelentkeznek, csökkentsd a kültéri tevékenységeket

használj pollenmaszkot, ha muszáj kimenni a szabadba

zárd be az ablakokat otthon és az autóban, különösen a reggeli és délelőtti órákban

rendszeresen töröld le a port és allergiás szűrővel ellátott porszívót alkalmazz

fürözz meg vagy zuhanyozz le délután, hogy eltávolítsd a bőrről és hajról a polleneket

ha szükséges, alkalmazz az allergiás tünetekre gyógyszert (pl. orrspray, antihisztamin), de mindig konzultálj orvossal a megfelelő kezelésről

Fontos tudni, hogy az időjárás is befolyásolja a pollen szállítását, ezért ma mérsékelt északi-északnyugati szél fúj, ami kicsit csökkentheti a pollen koncentrációjának gyors terjedését, de a parlagfű továbbra is dominál. Az eső hiánya ma lehetővé teszi, hogy a pollen sokáig a levegőben legyen.

Magyarországon ma főleg a parlagfű pollentartalma az allergiás tünetek fő forrása, ezért a mai napon ehhez érdemes igazítani a védekezést és az életmódot.