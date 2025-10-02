Még mindig pollen vészhelyzet van. Így készülj fel!
Unsplash

Címlap / Időjárás / Még mindig pollen vészhelyzet van. Így...

Még mindig pollen vészhelyzet van. Így készülj fel!

Arany Inez
Írta 2025.10.02.

Ma, 2025. október 2-án Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a parlagfű (Ambrosia) pollen aktív jelenlétéről szól, amely az őszi időszak egyik legjelentősebb allergénje. A parlagfű pollenszórása ilyenkor még intenzív, és számos allergiás tünetet okozhat az arra érzékenyeknél. Ezen kívül az őszi időszakban más, kevésbé erős pollenforrások is előfordulhatnak, de a parlagfű pollen a meghatározó allergén most.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A parlagfű pollenek a levegőben ma is magas koncentrációban vannak jelen Magyarországon, mivel a növény virágzási időszaka szeptember végéig, illetve október elejéig tart. Ezért az allergiások ma különösen számíthatnak:

  • orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszögésre
  • vizes, viszkető, könnyező szemekre
  • garat- és légúti irritációra, köhögésre
  • fáradtságra és alvászavarokra

A mai napra praktikus védekezési tanácsok:

  • kerüld a szabadban való tartózkodást szeles, száraz időben, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb
  • délelőtt és kora reggel, amikor a reggeli pollencsúcsok jelentkeznek, csökkentsd a kültéri tevékenységeket
  • használj pollenmaszkot, ha muszáj kimenni a szabadba
  • zárd be az ablakokat otthon és az autóban, különösen a reggeli és délelőtti órákban
  • rendszeresen töröld le a port és allergiás szűrővel ellátott porszívót alkalmazz
  • fürözz meg vagy zuhanyozz le délután, hogy eltávolítsd a bőrről és hajról a polleneket
  • ha szükséges, alkalmazz az allergiás tünetekre gyógyszert (pl. orrspray, antihisztamin), de mindig konzultálj orvossal a megfelelő kezelésről

Fontos tudni, hogy az időjárás is befolyásolja a pollen szállítását, ezért ma mérsékelt északi-északnyugati szél fúj, ami kicsit csökkentheti a pollen koncentrációjának gyors terjedését, de a parlagfű továbbra is dominál. Az eső hiánya ma lehetővé teszi, hogy a pollen sokáig a levegőben legyen.

Olvass még a témában

Magyarországon ma főleg a parlagfű pollentartalma az allergiás tünetek fő forrása, ezért a mai napon ehhez érdemes igazítani a védekezést és az életmódot.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK