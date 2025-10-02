Még mindig pollen vészhelyzet van. Így készülj fel!

A parlagfű pollenek a levegőben ma is magas koncentrációban vannak jelen Magyarországon, mivel a növény virágzási időszaka szeptember végéig, illetve október elejéig tart. Ezért az allergiások ma különösen számíthatnak:
- orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszögésre
- vizes, viszkető, könnyező szemekre
- garat- és légúti irritációra, köhögésre
- fáradtságra és alvászavarokra
A mai napra praktikus védekezési tanácsok:
- kerüld a szabadban való tartózkodást szeles, száraz időben, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb
- délelőtt és kora reggel, amikor a reggeli pollencsúcsok jelentkeznek, csökkentsd a kültéri tevékenységeket
- használj pollenmaszkot, ha muszáj kimenni a szabadba
- zárd be az ablakokat otthon és az autóban, különösen a reggeli és délelőtti órákban
- rendszeresen töröld le a port és allergiás szűrővel ellátott porszívót alkalmazz
- fürözz meg vagy zuhanyozz le délután, hogy eltávolítsd a bőrről és hajról a polleneket
- ha szükséges, alkalmazz az allergiás tünetekre gyógyszert (pl. orrspray, antihisztamin), de mindig konzultálj orvossal a megfelelő kezelésről
Fontos tudni, hogy az időjárás is befolyásolja a pollen szállítását, ezért ma mérsékelt északi-északnyugati szél fúj, ami kicsit csökkentheti a pollen koncentrációjának gyors terjedését, de a parlagfű továbbra is dominál. Az eső hiánya ma lehetővé teszi, hogy a pollen sokáig a levegőben legyen.
Magyarországon ma főleg a parlagfű pollentartalma az allergiás tünetek fő forrása, ezért a mai napon ehhez érdemes igazítani a védekezést és az életmódot.