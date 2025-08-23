Pollenriadó: ez a pollenkoncentráció ugrásszerűen emelkedik – készülj a tünetekre!

Emellett kisebb mennyiségben még előfordulhat csalán és fűfélék pollenje is a levegőben.
Az allergiások ma számíthatnak orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre, sőt, egyes esetekben légzési nehézségek vagy köhögés is jelentkezhet, különösen a parlagfűre érzékenyeknél.
A mai napra érdemes betartani a következő praktikus tanácsokat a védekezés érdekében: kerüld a szabadban való tartózkodást a reggeli és kora délelőtti órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb; tartsd zárva az ablakokat, különösen a szeles időszakban; hazaérkezés után zuhanyozz le és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a polleneket; használj légszűrős porszívót otthon; valamint szedj allergia elleni gyógyszert, ha szükséges.
A mai időjárás enyhén szeles, ami a pollen levegőben való terjedését segítheti, ezért különösen figyelj a tüneteidre, és szükség esetén konzultálj orvosoddal.Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!