Az allergiások ma nem lélegezhetnek fel. Pollenjelentés

Ma, 2025. augusztus 30-án Magyarországon a pollenhelyzet elsősorban a parlagfű pollenje miatt aktív, amely az allergiaszezon végéhez közeledve még mindig jelentős mennyiségben van jelen a levegőben.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A parlagfű pollen ma különösen erősen száll a levegőben, főként a délkeleti szél hatására, amely segíti a pollenek szétszóródását. Ezen kívül kisebb mennyiségben megtalálhatóak még a fűfélék és az üröm pollenek is, amelyek szintén allergiás tüneteket okozhatnak.

Az allergiások ma számíthatnak orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre, valamint légúti irritációra és köhögésre. Az asztmásoknál a tünetek súlyosbodhatnak, ezért nekik fokozottan érdemes odafigyelniük.

Ma érdemes a következő védekezési praktikákat alkalmazni: Mások ezeket olvassák Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció Valamit enyhül az időjárás, de még nem tudunk hűsölni Pollenriadó: Parlagfű és szél veszélyezteti az allergiásokat Ma ideális nyári időjárásunk van, ennyi fok várható

Tartsd zárva az ablakokat és ajtókat , különösen a szeles időszakokban, hogy csökkentsd a pollen bejutását a lakásba.

, különösen a szeles időszakokban, hogy csökkentsd a pollen bejutását a lakásba. Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a reggeli és délutáni órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.

Használj légszűrős porszívót és rendszeresen takaríts otthon, hogy minimalizáld a pollenek jelenlétét.

Zuhanyozz le és cseréld le ruháidat, miután kint voltál, hogy eltávolítsd a bőrödre és hajadra tapadt polleneket.

Viselj napszemüveget és lehetőség szerint sapkát, hogy megvédd a szemed és a hajad a pollentől.

Ha szükséges, vedd be az allergia elleni gyógyszereidet legalább két órával a kinti tartózkodás előtt, hogy enyhítsd a tüneteket.

Ma tehát a parlagfű pollen a legaktívabb, és ez az allergiás panaszok fő okozója. Figyelj oda magadra, és alkalmazd a fent javasolt védekezési módszereket, hogy minél kevésbé legyen kellemetlen a napod!