Az allergiások ma nem lélegezhetnek fel. Pollenjelentés

A parlagfű pollen ma különösen erősen száll a levegőben, főként a délkeleti szél hatására, amely segíti a pollenek szétszóródását. Ezen kívül kisebb mennyiségben megtalálhatóak még a fűfélék és az üröm pollenek is, amelyek szintén allergiás tüneteket okozhatnak.
Az allergiások ma számíthatnak orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre, valamint légúti irritációra és köhögésre. Az asztmásoknál a tünetek súlyosbodhatnak, ezért nekik fokozottan érdemes odafigyelniük.
Ma érdemes a következő védekezési praktikákat alkalmazni:
Mások ezeket olvassák
- Tartsd zárva az ablakokat és ajtókat, különösen a szeles időszakokban, hogy csökkentsd a pollen bejutását a lakásba.
- Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a reggeli és délutáni órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
- Használj légszűrős porszívót és rendszeresen takaríts otthon, hogy minimalizáld a pollenek jelenlétét.
- Zuhanyozz le és cseréld le ruháidat, miután kint voltál, hogy eltávolítsd a bőrödre és hajadra tapadt polleneket.
- Viselj napszemüveget és lehetőség szerint sapkát, hogy megvédd a szemed és a hajad a pollentől.
- Ha szükséges, vedd be az allergia elleni gyógyszereidet legalább két órával a kinti tartózkodás előtt, hogy enyhítsd a tüneteket.
Ma tehát a parlagfű pollen a legaktívabb, és ez az allergiás panaszok fő okozója. Figyelj oda magadra, és alkalmazd a fent javasolt védekezési módszereket, hogy minél kevésbé legyen kellemetlen a napod!Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!