Nagyon eldurvult a parlagfű koncentrációja – Így védd magad
istockphoto.com

Nagyon eldurvult a parlagfű koncentrációja – Így védd magad

Arany Inez
Írta 2025.08.29.

Ma, 2025. augusztus 29-én Magyarországon elsősorban a füves és gyomnövény pollenjei aktívak a levegőben, míg a fa pollenszintje már alacsony vagy mérsékelt. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb allergiás panaszokat a fűfélék és gyomnövények, például csalán pollenje okozhatja.

Az allergiások ma számíthatnak olyan tünetekre, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, valamint torokkaparás vagy köhögés. A légutak érzékenyek lehetnek, így asztmás tünetek is felléphetnek érzékeny egyéneknél.

A mai pollenhelyzethez igazodva a következő praktikus tanácsokat ajánlom az allergiásoknak:

  • Tartsd zárva az ablakokat, különösen a szeles időszakokban, mert a szél könnyen hordozza a polleneket.
  • Kerüld a reggeli és délelőtti szabadtéri tevékenységeket, amikor a pollen koncentráció általában a legmagasabb.
  • Hazaérkezés után azonnal zuhanyozz le és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a bőrödre és ruhádra tapadt polleneket.
  • Használj HEPA szűrős porszívót a lakás rendszeres takarításához, hogy csökkentsd a beltéri allergén terhelést.
  • Amennyiben szükséges, szedj allergia elleni gyógyszert az orvosod vagy gyógyszerészed tanácsa szerint.

Az időjárás ma meleg, enyhén szeles, ezért a pollen könnyen terjed a levegőben, ami tovább fokozhatja az allergiás tüneteket. Légy különösen óvatos, ha érzékeny vagy a fű- és gyompollenre.

