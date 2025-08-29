Nagyon eldurvult a parlagfű koncentrációja – Így védd magad

Ma, 2025. augusztus 29-én Magyarországon elsősorban a füves és gyomnövény pollenjei aktívak a levegőben, míg a fa pollenszintje már alacsony vagy mérsékelt. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb allergiás panaszokat a fűfélék és gyomnövények, például csalán pollenje okozhatja.

Az allergiások ma számíthatnak olyan tünetekre, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, valamint torokkaparás vagy köhögés. A légutak érzékenyek lehetnek, így asztmás tünetek is felléphetnek érzékeny egyéneknél.

A mai pollenhelyzethez igazodva a következő praktikus tanácsokat ajánlom az allergiásoknak:

Tartsd zárva az ablakokat , különösen a szeles időszakokban, mert a szél könnyen hordozza a polleneket.

, különösen a szeles időszakokban, mert a szél könnyen hordozza a polleneket. Kerüld a reggeli és délelőtti szabadtéri tevékenységeket , amikor a pollen koncentráció általában a legmagasabb.

, amikor a pollen koncentráció általában a legmagasabb. Hazaérkezés után azonnal zuhanyozz le és cseréld le a ruháidat , hogy eltávolítsd a bőrödre és ruhádra tapadt polleneket.

, hogy eltávolítsd a bőrödre és ruhádra tapadt polleneket. Használj HEPA szűrős porszívót a lakás rendszeres takarításához, hogy csökkentsd a beltéri allergén terhelést.

a lakás rendszeres takarításához, hogy csökkentsd a beltéri allergén terhelést. Amennyiben szükséges, szedj allergia elleni gyógyszert az orvosod vagy gyógyszerészed tanácsa szerint.