Nagyon eldurvult a parlagfű koncentrációja – Így védd magad

Az allergiások ma számíthatnak olyan tünetekre, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, valamint torokkaparás vagy köhögés. A légutak érzékenyek lehetnek, így asztmás tünetek is felléphetnek érzékeny egyéneknél.
A mai pollenhelyzethez igazodva a következő praktikus tanácsokat ajánlom az allergiásoknak:
- Tartsd zárva az ablakokat, különösen a szeles időszakokban, mert a szél könnyen hordozza a polleneket.
- Kerüld a reggeli és délelőtti szabadtéri tevékenységeket, amikor a pollen koncentráció általában a legmagasabb.
- Hazaérkezés után azonnal zuhanyozz le és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a bőrödre és ruhádra tapadt polleneket.
- Használj HEPA szűrős porszívót a lakás rendszeres takarításához, hogy csökkentsd a beltéri allergén terhelést.
- Amennyiben szükséges, szedj allergia elleni gyógyszert az orvosod vagy gyógyszerészed tanácsa szerint.
Az időjárás ma meleg, enyhén szeles, ezért a pollen könnyen terjed a levegőben, ami tovább fokozhatja az allergiás tüneteket. Légy különösen óvatos, ha érzékeny vagy a fű- és gyompollenre.
