A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts
iStock

Címlap / Időjárás / A parlagfű és nyírfa pollenje extrém...

A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts

Arany Inez
Írta 2025.09.22.

Ma, 2025. szeptember 22-én Magyarországon a pollenhelyzet jellemzően a késő nyári és kora őszi allergén pollenfajták aktív jelenlétét mutatja.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A mai napra leginkább aktív pollenek a parlagfű pollenje, amely Magyarországon szeptember végén még magas koncentrációban van jelen a levegőben. Ez az időszak az allergiások számára különösen megterhelő, mert a parlagfű pollenje erős allergén, és tüneteket erősíthet vagy tartósíthat ezen a napon.

Emellett a levegőben megtalálható még a csalánfélék és esetleg néhány késő nyári fűfaj pollenje is, bár ezek általában alacsonyabb mennyiségűek, mint a parlagfűé.

Az allergiás tünetek közé tartozhatnak a gyakori tüsszögés, orrfolyás vagy orrdugulás, szemviszketés és könnyezés, valamint a torokkaparás vagy köhögés. Súlyosabb esetekben a légzési nehézség és asztmás roham is előfordulhat.

Olvass még a témában

Az időjárás ma enyhébb, 20-22 Celsius-fok körüli nappali hőmérsékletre és mérsékelt szélre számíthatók, amelyek elősegítik a pollen szétszóródását és a magas pollen-koncentráció fennmaradását.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts

A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts
Szeptember 22. névnapjai: Móric, Írisz és Ottó – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?

Szeptember 22. névnapjai: Móric, Írisz és Ottó – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?
„Én ruhám, én döntöm el!” Hogyan segítsd a gyermeket az öltözködésben?

„Én ruhám, én döntöm el!” Hogyan segítsd a gyermeket az öltözködésben?
Sógorok és sógornők a pokolból. 10 durva sztori

Sógorok és sógornők a pokolból. 10 durva sztori
7 napos álomotthon kihívás a tavaszi nagytakarítás utánra

7 napos álomotthon kihívás a tavaszi nagytakarítás utánra
Tavaszi horoszkóp: ez vár rád idén tavasszal, ha Szűz jegyű vagy

Tavaszi horoszkóp: ez vár rád idén tavasszal, ha Szűz jegyű vagy
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK