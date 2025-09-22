A parlagfű és nyírfa pollenje extrém magas, erre számíts

Ma, 2025. szeptember 22-én Magyarországon a pollenhelyzet jellemzően a késő nyári és kora őszi allergén pollenfajták aktív jelenlétét mutatja.

A mai napra leginkább aktív pollenek a parlagfű pollenje, amely Magyarországon szeptember végén még magas koncentrációban van jelen a levegőben. Ez az időszak az allergiások számára különösen megterhelő, mert a parlagfű pollenje erős allergén, és tüneteket erősíthet vagy tartósíthat ezen a napon.

Emellett a levegőben megtalálható még a csalánfélék és esetleg néhány késő nyári fűfaj pollenje is, bár ezek általában alacsonyabb mennyiségűek, mint a parlagfűé.

Az allergiás tünetek közé tartozhatnak a gyakori tüsszögés, orrfolyás vagy orrdugulás, szemviszketés és könnyezés, valamint a torokkaparás vagy köhögés. Súlyosabb esetekben a légzési nehézség és asztmás roham is előfordulhat.

Az időjárás ma enyhébb, 20-22 Celsius-fok körüli nappali hőmérsékletre és mérsékelt szélre számíthatók, amelyek elősegítik a pollen szétszóródását és a magas pollen-koncentráció fennmaradását.

