A parlagfű pollenszintje a csúcson – Lehet tenni bármit?
istockphoto.com

A parlagfű pollenszintje a csúcson – Lehet tenni bármit?

Arany Inez
Írta 2025.09.04.

Ma, 2025. szeptember 4-én Magyarországon a pollenhelyzet rendkívül kedvezőtlen, főként a parlagfű pollenje aktív és tetőzik a levegőben. A parlagfű pollenszórása ebben az időszakban éri el a csúcsát, emiatt a pollenterhelés extrém magas lehet, különösen a parlagfűvel erősen fertőzött területeken, ahol akár harmadfokú pollenriadó is érvényben lehet. Emellett kisebb mennyiségben előfordulhat még fűpollen, de a fa- vagy nyárfapollenek már nem aktívak ezen a napon.

Az allergiások számára ez a nap különösen megterhelő, mert a parlagfűre érzékenyeknél gyakori tünetek a tüsszögés, orrdugulás, szemviszketés és könnyezés, sőt, akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A jelenlegi időjárási körülmények – a meleg, száraz, napsütéses idő – elősegítik a pollen széleskörű terjedését, így a tünetek erősödnek.

A légszennyezettség szintje is magas ma, ami tovább rontja a légzőszervi panaszokat, és fokozza az allergiás reakciókat.

Praktikus tanácsok a mai napra:

  • Kerüld a szabadban tartózkodást a pollenterhelés csúcsidőszakaiban, különösen délelőtt és kora délután.
  • Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a szem irritációját.
  • Hazaérkezés után mindig öblítsd le az arcod, moss hajat és cseréld le a ruháidat, hogy a pollen ne kerüljön be a lakásba.
  • Szellőztess inkább kora reggel vagy késő este, amikor alacsonyabb a pollen koncentráció.
  • Használj légszűrős készüléket otthon, ha van rá lehetőség.
  • Figyelj a gyógyszeres kezelésedre, és ha szükséges, konzultálj orvosoddal a tünetek enyhítéséről.

Ma különösen fontos a tudatos védekezés, mert a parlagfű pollenszintje az év egyik legmagasabb pontján van, és a tünetek súlyosbodhatnak. Vigyázz magadra!

