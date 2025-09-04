A parlagfű pollenszintje a csúcson – Lehet tenni bármit?

Az allergiások számára ez a nap különösen megterhelő, mert a parlagfűre érzékenyeknél gyakori tünetek a tüsszögés, orrdugulás, szemviszketés és könnyezés, sőt, akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A jelenlegi időjárási körülmények – a meleg, száraz, napsütéses idő – elősegítik a pollen széleskörű terjedését, így a tünetek erősödnek.
A légszennyezettség szintje is magas ma, ami tovább rontja a légzőszervi panaszokat, és fokozza az allergiás reakciókat.
Praktikus tanácsok a mai napra:
- Kerüld a szabadban tartózkodást a pollenterhelés csúcsidőszakaiban, különösen délelőtt és kora délután.
- Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a szem irritációját.
- Hazaérkezés után mindig öblítsd le az arcod, moss hajat és cseréld le a ruháidat, hogy a pollen ne kerüljön be a lakásba.
- Szellőztess inkább kora reggel vagy késő este, amikor alacsonyabb a pollen koncentráció.
- Használj légszűrős készüléket otthon, ha van rá lehetőség.
- Figyelj a gyógyszeres kezelésedre, és ha szükséges, konzultálj orvosoddal a tünetek enyhítéséről.
Ma különösen fontos a tudatos védekezés, mert a parlagfű pollenszintje az év egyik legmagasabb pontján van, és a tünetek súlyosbodhatnak. Vigyázz magadra!