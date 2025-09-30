Pollenjelentés: Végre csökkenni kezd a parlagfű, de még tüneteket okozhat

Ezenkívül előfordulhatnak kisebb mennyiségben még virágzó fák pollenjei, például nyárfa vagy hársfa pollen is, de ezek már nem dominánsak ebben az időszakban. Ma elsősorban a parlagfű pollenje jelent allergiás terhelést.
Az allergiások a parlagfű pollen hatására a következő tünetekkel számolhatnak: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, viszkető, könnyező szemek, torokkaparás, köhögés, valamint fáradékonyság, fejfájás is előfordulhat. Ritkábban bőrkiütések vagy légzési nehézségek is jelentkezhetnek érzékeny egyéneknél.
A mai védekezéshez érdemes megfogadni a következő praktikákat:
- Tartsd zárva az ablakokat és az ajtókat, főleg szeles időben, hogy csökkentsd a pollen bejutását a lakásba.
- Kerüld a szabadtéri tevékenységeket kora reggel és szeles napokon, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb.
- Minden szabadtéri tartózkodás után zuhanyozz le, és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és a hajból.
- Használj légkondicionálót, lehetőleg pollenszűrővel, ha van rá mód.
- Amennyiben szükséges, szedd a szokásos allergia elleni gyógyszereidet, és konzultálj orvossal, ha a tünetek súlyosbodnak.
- Ügyelj a beltéri tisztaságra, porszívózz rendszeresen HEPA-szűrős porszívóval, ezzel is csökkentheted a pollen- és poratkaterhelést otthon.
Összességében ma a parlagfű pollenje a legaktívabb, ezért az allergiásoknak erre kell leginkább figyelniük, valamint a fokozott védekezésre, hogy enyhítsék a kellemetlen tüneteket.