Pollenjelentés: Végre csökkenni kezd a parlagfű, de még tüneteket okozhat

Ma, 2025. szeptember 30-án Magyarországon a pollenhelyzet jellemzően a parlagfű pollenjének aktivitására fókuszál, amely szeptemberben még jelentős mennyiségben van jelen a levegőben. A parlagfű pollenje továbbra is aktív, bár a hónap vége felé enyhén csökkenő tendenciát mutat, de még mindig előfordulhatnak közepes vagy magas koncentrációk, különösen déli és keleti régiókban.

Ezenkívül előfordulhatnak kisebb mennyiségben még virágzó fák pollenjei, például nyárfa vagy hársfa pollen is, de ezek már nem dominánsak ebben az időszakban. Ma elsősorban a parlagfű pollenje jelent allergiás terhelést.

Az allergiások a parlagfű pollen hatására a következő tünetekkel számolhatnak: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, viszkető, könnyező szemek, torokkaparás, köhögés, valamint fáradékonyság, fejfájás is előfordulhat. Ritkábban bőrkiütések vagy légzési nehézségek is jelentkezhetnek érzékeny egyéneknél.

A mai védekezéshez érdemes megfogadni a következő praktikákat:

Tartsd zárva az ablakokat és az ajtókat, főleg szeles időben, hogy csökkentsd a pollen bejutását a lakásba.

Kerüld a szabadtéri tevékenységeket kora reggel és szeles napokon, amikor a pollen koncentráció a legmagasabb.

Minden szabadtéri tartózkodás után zuhanyozz le, és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrről és a hajból.

Használj légkondicionálót, lehetőleg pollenszűrővel, ha van rá mód.

Amennyiben szükséges, szedd a szokásos allergia elleni gyógyszereidet, és konzultálj orvossal, ha a tünetek súlyosbodnak.

Ügyelj a beltéri tisztaságra, porszívózz rendszeresen HEPA-szűrős porszívóval, ezzel is csökkentheted a pollen- és poratkaterhelést otthon.

Összességében ma a parlagfű pollenje a legaktívabb, ezért az allergiásoknak erre kell leginkább figyelniük, valamint a fokozott védekezésre, hogy enyhítsék a kellemetlen tüneteket.