Pollenriadó: a parlagfű és nyírfa pollenszintje továbbra is kritikus!
Arany Inez
Írta 2025.09.29.

Ma, 2025. szeptember 29-én Magyarországon a pollenhelyzet főként a késő nyári és kora őszi allergén növények virágzásának megfelelően alakul. A leginkább aktív pollenfajták ma a parlagfű (ragweed), az üröm (mugwort), valamint bizonyos fűfélék pollenjei. Ezek a pollenek továbbra is jelentős allergiás tüneteket válthatnak ki érzékeny egyéneknél.

Az őszi időszakban, különösen szeptember végén, a parlagfű pollenszintje még mindig magas lehet, ami miatt sok allergiás kombinált tüneteket tapasztalhat: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, viszkető, könnyező szemek, torokkaparás, köhögés és általános fáradtság. A parlagfű mellett az üröm pollenje is gyakori, amely hasonló tüneteket okoz, de az allergiásoknál ismétlődő szénanátha vagy asztma tüneteket is erősíthet.

Ma az időjárás valószínűleg enyhén szeles lehet, ami elősegíti a pollen könnyebb terjedését a levegőben. Ez növeli az allergiás reakciók esélyét, mivel a szél könnyebben hordja a polleneket nagy távolságokra.

Praktikus tanácsok a védekezésre ezen a napon:

  • Tartsd zárva az ablakokat, különösen a szeles időszakokban, hogy minimalizáld a pollen bejutását otthonodba vagy munkahelyedre.
  • Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a szeles, késő délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
  • Érdemes viselni napszemüveget, hogy megvédd a szemedet a pollenek bejutásától.
  • Ha hajadoncsordulsz vagy hazaértél, zuhanyozz le és moss hajat, így eltávolítod a polleneket a bőrről és a hajról.
  • Allergiás tünetek esetén az orvosi javaslat szerint használj antihisztamint, orrspray-t vagy más allergiaellenes készítményeket, amelyeket már korábban jóváhagyott a kezelőorvosod.
  • Otthon is érdemes gyakran takarítani úgy, hogy lehetőleg HEPA szűrős porszívót használj, amely csökkenti a pollenek felhalmozódását a lakásban.

Ez a nap tehát különösen kihívást jelent az allergiások számára a parlagfű és üröm pollenek miatt, ezért a fentiek betartása segíthet a kellemetlen tünetek enyhítésében és a mindennapi komfort megőrzésében.

