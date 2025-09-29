Pollenriadó: a parlagfű és nyírfa pollenszintje továbbra is kritikus!

Az őszi időszakban, különösen szeptember végén, a parlagfű pollenszintje még mindig magas lehet, ami miatt sok allergiás kombinált tüneteket tapasztalhat: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, viszkető, könnyező szemek, torokkaparás, köhögés és általános fáradtság. A parlagfű mellett az üröm pollenje is gyakori, amely hasonló tüneteket okoz, de az allergiásoknál ismétlődő szénanátha vagy asztma tüneteket is erősíthet.
Ma az időjárás valószínűleg enyhén szeles lehet, ami elősegíti a pollen könnyebb terjedését a levegőben. Ez növeli az allergiás reakciók esélyét, mivel a szél könnyebben hordja a polleneket nagy távolságokra.
Praktikus tanácsok a védekezésre ezen a napon:
- Tartsd zárva az ablakokat, különösen a szeles időszakokban, hogy minimalizáld a pollen bejutását otthonodba vagy munkahelyedre.
- Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a szeles, késő délelőtti és kora délutáni órákban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
- Érdemes viselni napszemüveget, hogy megvédd a szemedet a pollenek bejutásától.
- Ha hajadoncsordulsz vagy hazaértél, zuhanyozz le és moss hajat, így eltávolítod a polleneket a bőrről és a hajról.
- Allergiás tünetek esetén az orvosi javaslat szerint használj antihisztamint, orrspray-t vagy más allergiaellenes készítményeket, amelyeket már korábban jóváhagyott a kezelőorvosod.
- Otthon is érdemes gyakran takarítani úgy, hogy lehetőleg HEPA szűrős porszívót használj, amely csökkenti a pollenek felhalmozódását a lakásban.
Ez a nap tehát különösen kihívást jelent az allergiások számára a parlagfű és üröm pollenek miatt, ezért a fentiek betartása segíthet a kellemetlen tünetek enyhítésében és a mindennapi komfort megőrzésében.