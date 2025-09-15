Pollenriadó: ma is komoly allergiás tünetekre lehet számítani
iStock

Pollenriadó: ma is komoly allergiás...

Pollenriadó: ma is komoly allergiás tünetekre lehet számítani

Arany Inez
2025.09.15.

Ma, 2025. szeptember 15-én Magyarországon a pollenhelyzet mérsékelten magas, főként a késő nyári és kora őszi pollenfajták aktívak. Kiemelten jelen vannak az útifű, csalán és parlagfű pollenek, amelyek ma a levegőben szóródnak, így ezekre az allergiásoknak érdemes odafigyelniük.

A mai napra jellemzően az alábbi pollenfajták aktívak:

  • Útifű: Ez az egyik leggyakoribb őszi allergén, melynek pollenje gyakran okoz orrfolyást, tüsszögést és szemviszketést.
  • Csalán: Szintén irritáló polleneket bocsát ki, ami a nyálkahártya irritációját, köhögést és esetenként torokkaparást válthat ki.
  • Parlagfű: Magyarországon nagyon gyakori, és jelentős allergiás reakciókat okoz, mint például orrdugulás, tüsszögés, szemvörösség és légúti nehézségek.

Az allergiások ma számíthatnak olyan tünetekre, mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, kötőhártya-gyulladás, torokkaparás, köhögés, valamint általános fáradtság és fejfájás az immunrendszer reakciója miatt.

Praktikus tanácsok, hogy jobban védekezhess a mai pollenhelyzettel szemben:

  • Kerüld a szabadban tartózkodást kora reggel és késő este, amikor a pollenleválasztás legintenzívebb.
  • Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szemek érintkezését a szemeddel.
  • Otthon és autóban tartsd zárva az ablakokat, hogy minimalizáld a pollen bevitelét.
  • Használj légszűrőt vagy légkondicionálót, amely képes a pollenek kiszűrésére.
  • Zuhanyozz és moss hajat este mindenképpen, hogy eltávolítsd a bőrödről és hajadról a lerakódott polleneket.
  • Allergiás tünetek esetén használj orrsprayt, antihisztamin tablettát vagy szemcseppet az orvosod által javasolt módon.
  • Figyelj a keresztallergiákra, például a dinnyére vagy paradicsomra, amelyek további tüneteket válthatnak ki.

Ezen a napon a kellemes, mérsékelten meleg idő és enyhe eső lehetősége is szerepet játszhat a pollen koncentráció változásában, ám a magas pollenkoncentráció miatt továbbra is szükséges az óvintézkedések betartása.

