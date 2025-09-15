Pollenriadó: ma is komoly allergiás tünetekre lehet számítani

Ma, 2025. szeptember 15-én Magyarországon a pollenhelyzet mérsékelten magas, főként a késő nyári és kora őszi pollenfajták aktívak. Kiemelten jelen vannak az útifű, csalán és parlagfű pollenek, amelyek ma a levegőben szóródnak, így ezekre az allergiásoknak érdemes odafigyelniük.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A mai napra jellemzően az alábbi pollenfajták aktívak:

Útifű : Ez az egyik leggyakoribb őszi allergén, melynek pollenje gyakran okoz orrfolyást, tüsszögést és szemviszketést.

: Ez az egyik leggyakoribb őszi allergén, melynek pollenje gyakran okoz orrfolyást, tüsszögést és szemviszketést. Csalán : Szintén irritáló polleneket bocsát ki, ami a nyálkahártya irritációját, köhögést és esetenként torokkaparást válthat ki.

: Szintén irritáló polleneket bocsát ki, ami a nyálkahártya irritációját, köhögést és esetenként torokkaparást válthat ki. Parlagfű: Magyarországon nagyon gyakori, és jelentős allergiás reakciókat okoz, mint például orrdugulás, tüsszögés, szemvörösség és légúti nehézségek.

Az allergiások ma számíthatnak olyan tünetekre, mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, kötőhártya-gyulladás, torokkaparás, köhögés, valamint általános fáradtság és fejfájás az immunrendszer reakciója miatt.

Praktikus tanácsok, hogy jobban védekezhess a mai pollenhelyzettel szemben: Mások ezeket olvassák Pollenriadó: erre számítsanak ma az allergiások! Pollenriadó: Parlagfű és szél veszélyezteti az allergiásokat Pollenveszély: erre figyeljenek az allergiások! Lesz még meleg augusztusban? Friss időjárás jelentés

Kerüld a szabadban tartózkodást kora reggel és késő este , amikor a pollenleválasztás legintenzívebb.

, amikor a pollenleválasztás legintenzívebb. Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szemek érintkezését a szemeddel.

Otthon és autóban tartsd zárva az ablakokat, hogy minimalizáld a pollen bevitelét.

Használj légszűrőt vagy légkondicionálót, amely képes a pollenek kiszűrésére.

Zuhanyozz és moss hajat este mindenképpen, hogy eltávolítsd a bőrödről és hajadról a lerakódott polleneket.

Allergiás tünetek esetén használj orrsprayt, antihisztamin tablettát vagy szemcseppet az orvosod által javasolt módon.

Figyelj a keresztallergiákra, például a dinnyére vagy paradicsomra, amelyek további tüneteket válthatnak ki.

Ezen a napon a kellemes, mérsékelten meleg idő és enyhe eső lehetősége is szerepet játszhat a pollen koncentráció változásában, ám a magas pollenkoncentráció miatt továbbra is szükséges az óvintézkedések betartása.

A cikk folytatódik, lapozz!