Pollenriadó: ma is komoly allergiás tünetekre lehet számítani

A mai napra jellemzően az alábbi pollenfajták aktívak:
- Útifű: Ez az egyik leggyakoribb őszi allergén, melynek pollenje gyakran okoz orrfolyást, tüsszögést és szemviszketést.
- Csalán: Szintén irritáló polleneket bocsát ki, ami a nyálkahártya irritációját, köhögést és esetenként torokkaparást válthat ki.
- Parlagfű: Magyarországon nagyon gyakori, és jelentős allergiás reakciókat okoz, mint például orrdugulás, tüsszögés, szemvörösség és légúti nehézségek.
Az allergiások ma számíthatnak olyan tünetekre, mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, kötőhártya-gyulladás, torokkaparás, köhögés, valamint általános fáradtság és fejfájás az immunrendszer reakciója miatt.
Praktikus tanácsok, hogy jobban védekezhess a mai pollenhelyzettel szemben:
- Kerüld a szabadban tartózkodást kora reggel és késő este, amikor a pollenleválasztás legintenzívebb.
- Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szemek érintkezését a szemeddel.
- Otthon és autóban tartsd zárva az ablakokat, hogy minimalizáld a pollen bevitelét.
- Használj légszűrőt vagy légkondicionálót, amely képes a pollenek kiszűrésére.
- Zuhanyozz és moss hajat este mindenképpen, hogy eltávolítsd a bőrödről és hajadról a lerakódott polleneket.
- Allergiás tünetek esetén használj orrsprayt, antihisztamin tablettát vagy szemcseppet az orvosod által javasolt módon.
- Figyelj a keresztallergiákra, például a dinnyére vagy paradicsomra, amelyek további tüneteket válthatnak ki.
Ezen a napon a kellemes, mérsékelten meleg idő és enyhe eső lehetősége is szerepet játszhat a pollen koncentráció változásában, ám a magas pollenkoncentráció miatt továbbra is szükséges az óvintézkedések betartása.
