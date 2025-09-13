A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!

Ma, 2025. szeptember 13-án Magyarországon a pollenhelyzet jellemzően közepes és magas terhelésű, több pollenfaj még aktív a levegőben.

A mai napon különösen aktívak a pázsitfűfélék pollenei, melyek allergén hatása közepes szintű, szeptemberben még egyszer emelkedik a pollenszámuk. Ugyancsak közepes intenzitással van jelen a csalánfélék pollenjének terhelése, bár fokozatosan enyhül ebben a hónapban. A parlagfű pollenje is még közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen, bár szeptemberben már kezd csökkenni a pollenterhelésük. Más pollenek, mint a libatopfélék és üröm, már csak alacsony koncentrációban vannak jelen ma, míg a lórom és a kenderfélék pollenjének jelenléte is alacsony vagy enyhülő szintű ezen a napon.

Az allergiás tünetek, amelyekkel számolhatsz ma, tipikusan a következők lehetnek: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, viszkető és könnyező szemek, torokkaparás, valamint általános fáradtság és fejfájás. Ezek a tünetek a pázsitfű- és parlagfűpollenekhez kötöttek, melyek közepes vagy magas koncentrációban vannak jelen.

Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a pollenszám csúcsidejében, reggel és késő délután között.

Viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szemmel való érintkezését.

Otthon tartsd zárva az ablakokat, és használj légszűrőt vagy légkondicionálót, ha van rá lehetőség.

Mossa meg gyakran az arcodat és az orrod környékét, valamint cseréld gyakran az ágyneműt, hogy eltávolítsd a lerakódott pollent.

Ha szedsz allergia elleni gyógyszert, vedd be azokat a tünetek kiújulása előtt, vagy a megfelelő rendszerességgel a mai nap folyamán.

Kerüld a dohányfüstöt és a légszennyezett helyeket, mivel ezek fokozhatják a pollenallergia tüneteit.

Ma tehát legyél különösen figyelmes az aktív pollenek jelenlétére, főként a pázsitfűfélék és a parlagfű miatt, és alkalmazd a fentieket, hogy csökkentsd az allergiás tüneteket.