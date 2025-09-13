A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!

A mai napon különösen aktívak a pázsitfűfélék pollenei, melyek allergén hatása közepes szintű, szeptemberben még egyszer emelkedik a pollenszámuk. Ugyancsak közepes intenzitással van jelen a csalánfélék pollenjének terhelése, bár fokozatosan enyhül ebben a hónapban. A parlagfű pollenje is még közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen, bár szeptemberben már kezd csökkenni a pollenterhelésük. Más pollenek, mint a libatopfélék és üröm, már csak alacsony koncentrációban vannak jelen ma, míg a lórom és a kenderfélék pollenjének jelenléte is alacsony vagy enyhülő szintű ezen a napon.
Az allergiás tünetek, amelyekkel számolhatsz ma, tipikusan a következők lehetnek: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, viszkető és könnyező szemek, torokkaparás, valamint általános fáradtság és fejfájás. Ezek a tünetek a pázsitfű- és parlagfűpollenekhez kötöttek, melyek közepes vagy magas koncentrációban vannak jelen.
Praktikus tanácsok a védekezéshez ma:
- Kerüld a szabadtéri tevékenységeket a pollenszám csúcsidejében, reggel és késő délután között.
- Viselj napszemüveget, hogy csökkentsd a pollen szemmel való érintkezését.
- Otthon tartsd zárva az ablakokat, és használj légszűrőt vagy légkondicionálót, ha van rá lehetőség.
- Mossa meg gyakran az arcodat és az orrod környékét, valamint cseréld gyakran az ágyneműt, hogy eltávolítsd a lerakódott pollent.
- Ha szedsz allergia elleni gyógyszert, vedd be azokat a tünetek kiújulása előtt, vagy a megfelelő rendszerességgel a mai nap folyamán.
- Kerüld a dohányfüstöt és a légszennyezett helyeket, mivel ezek fokozhatják a pollenallergia tüneteit.
Ma tehát legyél különösen figyelmes az aktív pollenek jelenlétére, főként a pázsitfűfélék és a parlagfű miatt, és alkalmazd a fentieket, hogy csökkentsd az allergiás tüneteket.