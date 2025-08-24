Címlap / Időjárás / Pollenriadó 2025. augusztus 24.:...

Pollenriadó! A parlagfű és a nyírfa erősen támad – készülj a tünetekre!

Arany Inez
Írta 2025.08.24.

Ma, 2025. augusztus 24-én Magyarországon főként a parlagfű (ragweed) és egyéb gyomnövények pollenje aktív, mivel a gyompollenszezon júniusban kezdődik és augusztus-szeptemberben éri el csúcspontját.

Emellett még jelen lehetnek kisebb mennyiségben a fűfélék pollenjei is, bár ezek inkább a nyár elején voltak jellemzőek.

Fa pollenek (például nyír, tölgy) ebben az időszakban már jellemzően nem számítanak aktívnak.

A parlagfű pollenje erősen allergén, és a mai nap folyamán az arra érzékenyeknél orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés, valamint torokkaparás és nehézlégzés jelentkezhetnek.

Az allergiás tünetek súlyossága függ az egyéni érzékenységtől és a pollen koncentrációjától a levegőben.

