Pollenriadó: a parlagfű és a nyírfa pollenszintje kritikus

Az allergiások ma számíthatnak orrdugulásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre, valamint légzési nehézségekre, különösen azok, akik érzékenyek a parlagfű pollenre. A magas hőmérséklet és az erős napsütés tovább fokozhatja a tüneteket, mivel a meleg száraz idő kedvez a pollen terjedésének.
A légszennyezettség ma is magas szinten van, ami tovább ronthatja a légúti tüneteket, ezért különösen fontos a védekezés.
Praktikus tanácsok a mai napra:
- Kerüld a szabadban való tartózkodást a délelőtti és délutáni órákban, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.
- Tartsd csukva az ablakokat és ajtókat otthon és autóban, hogy csökkentsd a pollenek bejutását.
- Zuhanyozz le és cseréld le a ruhádat, amikor hazaérsz, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrödről és ruhádról.
- Ha szükséges, alkalmazz allergia elleni gyógyszereket, különösen antihisztaminokat vagy orrspray-ket, az előírt módon.
- Használj légszűrős porszívót otthon, hogy csökkentsd a pollen lerakódását a lakásban.
- Figyelj a légszennyezettségre is, és ha légzési nehézségeid vannak, próbálj meg minél kevesebbet kint tartózkodni.
Összességében a mai pollenhelyzet magas parlagfű pollen terheléssel jár, ami miatt az allergiásoknak fokozottan kell vigyázniuk magukra, és alkalmazniuk a fentiekben említett óvintézkedéseket.