Pollenriadó: a parlagfű és a nyírfa pollenszintje kritikus
Arany Inez
Írta 2025.08.31.

Ma, 2025. augusztus 31-én Magyarországon a pollenhelyzet főként a parlagfű pollenje miatt jelentős allergiás tüneteket okozhat. A parlagfű pollenje aktív ezen a napon, mivel augusztus végén és szeptember elején szokott tetőzni a pollenkoncentrációja. Emellett kisebb mennyiségben megjelenhet még fűpollen is, de a fa- és nyárfapollenek már jellemzően nem aktívak ebben az évszakban.

Az allergiások ma számíthatnak orrdugulásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre, valamint légzési nehézségekre, különösen azok, akik érzékenyek a parlagfű pollenre. A magas hőmérséklet és az erős napsütés tovább fokozhatja a tüneteket, mivel a meleg száraz idő kedvez a pollen terjedésének.

A légszennyezettség ma is magas szinten van, ami tovább ronthatja a légúti tüneteket, ezért különösen fontos a védekezés.

Praktikus tanácsok a mai napra:

  • Kerüld a szabadban való tartózkodást a délelőtti és délutáni órákban, amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.
  • Tartsd csukva az ablakokat és ajtókat otthon és autóban, hogy csökkentsd a pollenek bejutását.
  • Zuhanyozz le és cseréld le a ruhádat, amikor hazaérsz, hogy eltávolítsd a polleneket a bőrödről és ruhádról.
  • Ha szükséges, alkalmazz allergia elleni gyógyszereket, különösen antihisztaminokat vagy orrspray-ket, az előírt módon.
  • Használj légszűrős porszívót otthon, hogy csökkentsd a pollen lerakódását a lakásban.
  • Figyelj a légszennyezettségre is, és ha légzési nehézségeid vannak, próbálj meg minél kevesebbet kint tartózkodni.

Összességében a mai pollenhelyzet magas parlagfű pollen terheléssel jár, ami miatt az allergiásoknak fokozottan kell vigyázniuk magukra, és alkalmazniuk a fentiekben említett óvintézkedéseket.

