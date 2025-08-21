Pollenriadó 2025.08.21.: A parlagfű és a nyírfa támadása erősödik
unsplash.com

Címlap / Időjárás / Pollenriadó 2025.08.21.: A parlagfű és...

Pollenriadó 2025.08.21.: A parlagfű és a nyírfa támadása erősödik

Arany Inez
Írta 2025.08.21.

Ma, 2025. augusztus 21-én Magyarországon a pollenhelyzet jellemzően a parlagfű (ragweed) és még mindig aktív más nyári pollenek dominanciájáról szól.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A mai pollenhelyzet főként a parlagfű pollenjének magas koncentrációját mutatja, amely az országban az egyik legjelentősebb allergén.

Ez a növény idén augusztus végén is aktívan termeli pollenét, így a parlagfű pollenje ma is jelentős allergiás panaszokat okozhat az arra érzékenyeknek.

A klímaváltozás következtében a parlagfű pollenszezonja egyre hosszabb, így augusztus végén és szeptember elején is magas lehet a pollenkoncentráció országszerte.

Mások ezeket olvassák

Emellett a nyári időszakban még jelen lehetnek más növények pollenjei is, például a fűfélék pollenje, bár már csökkenő tendenciával.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?
Ilyen barát vagy születési hónapod alapján

Ilyen barát vagy születési hónapod alapján
Ezeket a finomságokat eszik és isszák a sztárok az ünnepek alatt

Ezeket a finomságokat eszik és isszák a sztárok az ünnepek alatt
Az erdő, ami 8 ezer kilométerre a tengerben nő: szédítő látvány nyújt

Az erdő, ami 8 ezer kilométerre a tengerben nő: szédítő látvány nyújt
Ez a 15+1 leggyakoribb szexuális álom és jelentése

Ez a 15+1 leggyakoribb szexuális álom és jelentése
A szíved évtizedekkel „idősebb” lehet a korodnál, ha igazak rád az alábbiak

A szíved évtizedekkel „idősebb” lehet a korodnál, ha igazak rád az alábbiak
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK