Pollenriadó 2025.08.21.: A parlagfű és a nyírfa támadása erősödik

Ma, 2025. augusztus 21-én Magyarországon a pollenhelyzet jellemzően a parlagfű (ragweed) és még mindig aktív más nyári pollenek dominanciájáról szól.

A mai pollenhelyzet főként a parlagfű pollenjének magas koncentrációját mutatja, amely az országban az egyik legjelentősebb allergén.

Ez a növény idén augusztus végén is aktívan termeli pollenét, így a parlagfű pollenje ma is jelentős allergiás panaszokat okozhat az arra érzékenyeknek.

A klímaváltozás következtében a parlagfű pollenszezonja egyre hosszabb, így augusztus végén és szeptember elején is magas lehet a pollenkoncentráció országszerte.

Emellett a nyári időszakban még jelen lehetnek más növények pollenjei is, például a fűfélék pollenje, bár már csökkenő tendenciával.

