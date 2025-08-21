Pollenriadó 2025.08.21.: A parlagfű és a nyírfa támadása erősödik

A mai pollenhelyzet főként a parlagfű pollenjének magas koncentrációját mutatja, amely az országban az egyik legjelentősebb allergén.
Ez a növény idén augusztus végén is aktívan termeli pollenét, így a parlagfű pollenje ma is jelentős allergiás panaszokat okozhat az arra érzékenyeknek.
A klímaváltozás következtében a parlagfű pollenszezonja egyre hosszabb, így augusztus végén és szeptember elején is magas lehet a pollenkoncentráció országszerte.
Emellett a nyári időszakban még jelen lehetnek más növények pollenjei is, például a fűfélék pollenje, bár már csökkenő tendenciával.