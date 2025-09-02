Igazi támadás, amit a parlagfű művel. Készülj az allergiára!

Ma, 2025. szeptember 2-án Magyarországon a pollenhelyzet változékony, de a nyár végével a fő allergén pollenfajták közül már több is alábbhagy vagy eltűnik. A leggyakrabban aktív pollenfajták ma a parlagfű (Ambrosia), az üröm (Artemisia) és a csalánfélék (Urticaceae) pollenjai.

A parlagfű pollenje ma kiemelten aktív, ezért különösen fontos, hogy azok, akik erre allergiásak, számítsanak erős tünetekre, mint például orrfolyás, tüsszögés, orrdugulás, viszkető szemek és torok, valamint köhögés. Az üröm pollenjének jelenléte szintén fokozhatja az allergiás panaszokat, főként a légutak irritációját. A csalánfélék pollenje kisebb mértékben aktív, de érzékeny egyéneknél szintén tüneteket válthat ki.

A mai napon az allergiások számára a legjellemzőbb tünetek: orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, és enyhe légzési nehézségek, különösen azoknál, akik több pollenfajtára is érzékenyek.

Kerüld a szabadban tartózkodást a délelőtti és kora délutáni órákban , amikor a pollenkoncentráció általában a legmagasabb.

, amikor a pollenkoncentráció általában a legmagasabb. Használj napszemüveget és sapkát, hogy csökkentsd a pollen szemmel és hajjal való érintkezését.

Otthon tartsd zárva az ablakokat, különösen szellőztetéskor, hogy a pollen ne jusson be.

Zuhanyozz és cseréld le a ruháidat, miután hazaérsz, hogy eltávolítsd a ráragadt polleneket.

Használj orrsprayt és antihisztaminokat a tünetek enyhítésére, de konzultálj orvossal a megfelelő kezelésért.

Fontold meg a légszűrő berendezések használatát a lakásban, hogy minimalizáld a pollen beltéri jelenlétét.

Figyelj a tested jelzéseire, és ha a tünetek rosszabbodnak, keresd fel háziorvosodat vagy allergológusodat a hatékonyabb kezelés érdekében.