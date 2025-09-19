Ilyen vagy a menstruációd előtt, csillagjegyed szerint

Talán eddig fel sem merült benned, hogy az asztrológia bármilyen formában összefügghet a ciklusoddal, pedig ennek éppen az ellenkezője igaz. A Hold kb. 28 nap alatt kerüli meg a Földet, márpedig ez a szám nagyjából lefedi a női ciklust sőt, sokaknak nem csupán éppen 28 napos a ciklusuk, még igazodik is a holdfázisokhoz.



Edut és társai megvizsgálták a Hold négy fő ciklusát, valamint azt, hogyan csatlakoznak ezek a fázisok a nők menstruációjának négy fázisához: a tüszőéréshez, az ovulációhoz, a luteális fázishoz, majd magához a menstruációhoz. Ez alapján az újhold a menstruációnak felel meg, hiszen ekkor a Hold is újrakezdi az útját, ahogy a nők is felkészülnek a következő ciklusukra.



Az első holdnegyed a tüszőérésnek felel meg. Ez idő alatt emelkednek az energiáink, felkészülünk egy esetleges megtermékenyített petesejt befogadására. A legtöbb nő ilyenkor érzi magát a legvonzóbbnak, de sokan nem tudatosítják magukban, hogy ennek mi lehet az oka.



A telihold az ovulációs fázisnak, a kiteljesedésnek felel meg – többek szerint a Hold maga szimbolikusan a kerek petesejtet is jelképezi. Végül a fogyó Hold összekapcsolható a luteális fázissal, avagy azzal a szakasszal, amikor az energiánk lefutóban vannak, az adott ciklus „elvirágzott” . A PMS-sel együtt felkészülünk a menstruáció érkezésére, az új kezdetre.



A Hold és a női test kapcsolata ezzel még nem ért véget, hiszen nem csupán az asztrológiában, hanem a világon mindenütt a Nap a férfi, a Hold a női energiát jelképezi. Utóbbi egyúttal a termékenységhez, az érzelmekhez, a feminin fogalmakhoz kötődik.



Mivel a nőiség és a ciklus ennyire szorosan összefügg a Holddal, a napjegyed, avagy a horoszkópod csak másodlagos szerephez jut. A holdjegyed az, ami igazán fontos, és aminek tudatában máris kiderítheted, hogyan teheted könnyebbé a PMS tüneteit.



