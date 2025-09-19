Ilyen vagy a menstruációd előtt, csillagjegyed szerint

Ilyen vagy a menstruációd előtt, csillagjegyed szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.19.

Puffadás, falási rohamok, lassuló anyagcsere, vízvisszatartás és hangulatingadozások? Ezek azok a tünetek, amiken gyakorlatilag minden nő átesik – havonta egyszer.

A PMS összefoglaló rövidítése a menstruáció előtt jelentkező tünet-együttesnek, ami alatt a lelki és a testi változásokat egyaránt értjük. Az asztrológusok azonban úgy vélik, nem csupán a hormonrendszerünk változása befolyásolja azt, miként éljük meg a nehéz napokat. Tali Edut, a The AstroTwins társalapítója szerint a csillagok segítségével útmutatást kaphatunk ahhoz, hogy a lehető legkönnyebben átvészeljük a PMS tüneteit.

1/5 Az asztrológia és a menstruációs ciklusod közvetlen kapcsolata

Az asztrológia és a menstruációs ciklusod közvetlen kapcsolata
Talán eddig fel sem merült benned, hogy az asztrológia bármilyen formában összefügghet a ciklusoddal, pedig ennek éppen az ellenkezője igaz. A Hold kb. 28 nap alatt kerüli meg a Földet, márpedig ez a szám nagyjából lefedi a női ciklust sőt, sokaknak nem csupán éppen 28 napos a ciklusuk, még igazodik is a holdfázisokhoz.

Edut és társai megvizsgálták a Hold négy fő ciklusát, valamint azt, hogyan csatlakoznak ezek a fázisok a nők menstruációjának négy fázisához: a tüszőéréshez, az ovulációhoz, a luteális fázishoz, majd magához a menstruációhoz. Ez alapján az újhold a menstruációnak felel meg, hiszen ekkor a Hold is újrakezdi az útját, ahogy a nők is felkészülnek a következő ciklusukra.

Az első holdnegyed a tüszőérésnek felel meg. Ez idő alatt emelkednek az energiáink, felkészülünk egy esetleges megtermékenyített petesejt befogadására. A legtöbb nő ilyenkor érzi magát a legvonzóbbnak, de sokan nem tudatosítják magukban, hogy ennek mi lehet az oka.

A telihold az ovulációs fázisnak, a kiteljesedésnek felel meg – többek szerint a Hold maga szimbolikusan a kerek petesejtet is jelképezi. Végül a fogyó Hold összekapcsolható a luteális fázissal, avagy azzal a szakasszal, amikor az energiánk lefutóban vannak, az adott ciklus „elvirágzott” . A PMS-sel együtt felkészülünk a menstruáció érkezésére, az új kezdetre.

A Hold és a női test kapcsolata ezzel még nem ért véget, hiszen nem csupán az asztrológiában, hanem a világon mindenütt a Nap a férfi, a Hold a női energiát jelképezi. Utóbbi egyúttal a termékenységhez, az érzelmekhez, a feminin fogalmakhoz kötődik.

Mivel a nőiség és a ciklus ennyire szorosan összefügg a Holddal, a napjegyed, avagy a horoszkópod csak másodlagos szerephez jut. A holdjegyed az, ami igazán fontos, és aminek tudatában máris kiderítheted, hogyan teheted könnyebbé a PMS tüneteit.

2/5 Tűzjegyű Hold (Kos, Oroszlán, Nyilas)

Tűzjegyű Hold (Kos, Oroszlán, Nyilas)
Számodra a legnagyobb gondot a PMS-t illetően nem a testi változások jelentik, hanem a lelki nehézségek. Tűzjegyűként mindenki másnál ingerlékenyebb leszel, és sokkal feszültebbnek érezheted magadat a megszokottnál. Pedig akkor sem tartozol a legnyugodtabbak közé, amikor kifejezetten jó kedved van.

Emiatt neked elsősorban arra kell figyelned, hogy megfelelő relaxációs programokat illessz be az életedbe. Ez lehet a meditáció, de minden jól jön, ami vízzel összefügg.

3/5 Földjegyű Hold (Bika, Szűz, Bak)

Földjegyű Hold (Bika, Szűz, Bak)
Földjegyűként is alapvetően a lelki változások zavarják meg az életedet, hiszen számodra a stabilitás, a nyugalom nagyon fontos, és szükséged van arra, hogy ez ne változzon. Lényegében nem is változik, de a PMS alatt nem ezt érzed.

Nyűgössé, ingerlékenyebbé válsz és hajlamosabb vagy aggodalmaskodni mindenen, pedig csak arról van szó, hogy több figyelmet kellene fordítanod az érzelmeid tisztázására. Számodra a PMS alatt a legnagyobb segítség, ha össze tudsz bújni a szerelmeddel, romantikus, érzelmes programokra tudtok időt szánni.

