Pici a fürdőszobád? Sebaj, ettől az 5 dekor trükktől tágasabbnak hat
Unsplash

Címlap / Otthon / Dekor / Pici a fürdőszobád? Sebaj, ettől az 5...

Pici a fürdőszobád? Sebaj, ettől az 5 dekor trükktől tágasabbnak hat

Lukács Kamilla
Írta 2025.09.15.

A tükör az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer a térérzet növelésére, elsősorban azért, mert vizuálisan megkétszerezi a teret. Nem szükséges az egész falat tükörrel borítani, de vezess be különleges alakú, izgalmas keretű példányokat, amelyek nemcsak funkcionálisak, hanem dekoratívak is. A tükörrel való játék lehetőséget ad arra, hogy a természetes fényt is maximalizáld, visszaverve azt a helyiségben.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Használd a tükröket okosan

Emellett fontos szempont az elhelyezés: ne csak az arc magasságában helyezd el a tükröket, hanem próbálj ki kisebb méretűeket is, például a falra szerelve vagy a polcokra helyezve, így dinamikusabbá teszik a teret.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Pollenriadó: ma is komoly allergiás tünetekre lehet számítani

Pollenriadó: ma is komoly allergiás tünetekre lehet számítani
Ma Enikő és Melitta névnapja van – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?

Ma Enikő és Melitta névnapja van – Milyen személyiséget rejtenek a nevek?
5 tipp, hogy olyan barátokra találj, akikre vágysz

5 tipp, hogy olyan barátokra találj, akikre vágysz
A legmakacsabb csillagjegyek, akik képtelenek bocsánatot kérni

A legmakacsabb csillagjegyek, akik képtelenek bocsánatot kérni
Ha ez a 10 dolog igaz rád, gyerekkorodban sokszor érezted úgy, hogy teher vagy

Ha ez a 10 dolog igaz rád, gyerekkorodban sokszor érezted úgy, hogy teher vagy
Mi értelme a „felszállok” gombnak, ha bérleted van? Megkérdeztük a BKK-t

Mi értelme a „felszállok” gombnak, ha bérleted van? Megkérdeztük a BKK-t
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK