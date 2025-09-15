Pici a fürdőszobád? Sebaj, ettől az 5 dekor trükktől tágasabbnak hat

A tükör az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer a térérzet növelésére, elsősorban azért, mert vizuálisan megkétszerezi a teret. Nem szükséges az egész falat tükörrel borítani, de vezess be különleges alakú, izgalmas keretű példányokat, amelyek nemcsak funkcionálisak, hanem dekoratívak is. A tükörrel való játék lehetőséget ad arra, hogy a természetes fényt is maximalizáld, visszaverve azt a helyiségben.

Használd a tükröket okosan

Emellett fontos szempont az elhelyezés: ne csak az arc magasságában helyezd el a tükröket, hanem próbálj ki kisebb méretűeket is, például a falra szerelve vagy a polcokra helyezve, így dinamikusabbá teszik a teret.

