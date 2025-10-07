Ezek a jelei, hogy a párod passzív-agresszív. Mit tehetsz ellene?

A passzív-agresszív viselkedés felismerése egy kapcsolatban bonyolult lehet, hiszen az érintett személy gyakran nem nyilvánvaló módon, hanem rejtetten fejezi ki negatív érzelmeit. Ez a fajta magatartás mögött általában mélyen gyökerező frusztráció, harag vagy elégedetlenség húzódik, melyet a másik fél felé nem akar vagy nem tud közvetlenül kifejezni.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Miért nehéz felismerni a passzív-agresszív magatartást?

Ez különösen problematikus lehet egy párkapcsolatban, ahol a kommunikációnak kulcsszerepe van a harmónia fenntartásában. Amikor a passzív-agresszív partner nem mondja ki, ami valójában zavarja, a konfliktusok megoldatlanul maradnak, ami hosszú távon károsíthatja a kapcsolatot.

A cikk folytatódik, lapozz!