Hamarosan újra itt a Halloween, ami remek lehetőséget kínál arra, hogy egy kicsit kimozduljunk, vagy akár otthonra szervezzünk egy összejövetelt a barátainkkal, családunkkal, és egyszerűen csak jól érezzük magunkat. Ha pedig már Halloween, akkor miért is ne öltöznénk be?

 

Ahogyan telnek az évek, egyre több elképesztően ötletes jelmezzel találkozhatunk, és válogathatunk magunknak belőlük, vagy dobhatjuk össze mi magunk, akár úgy, hogy a párunkkal, családtagunkkal vagy egy barátunkkal összeöltözünk, és persze gyerekek Halloween jelmezét is összehangolhatatjuk. Mutatunk hozzá pár ötletes páros jelmezt!
Öltözzetek Oreo keksznek! 10 zseniális páros Halloween jelmez
iStock

Öltözzetek Oreo keksznek! 10 zseniális páros Halloween jelmez

Nyul Debóra
Írta 2025.10.11.

Hamarosan újra itt a Halloween, ami remek lehetőséget kínál arra, hogy egy kicsit kimozduljunk, vagy akár otthonra szervezzünk egy összejövetelt a barátainkkal, családunkkal, és egyszerűen csak jól érezzük magunkat. Ha pedig már Halloween, akkor miért is ne öltöznénk be?

Ahogyan telnek az évek, egyre több elképesztően ötletes jelmezzel találkozhatunk, és válogathatunk magunknak belőlük, vagy dobhatjuk össze mi magunk, akár úgy, hogy a párunkkal, családtagunkkal vagy egy barátunkkal összeöltözünk, és persze gyerekek Halloween jelmezét is összehangolhatatjuk. Mutatunk hozzá pár ötletes páros jelmezt!

1/10 Avokádós pirítós tükörtojással

Az avokádós pirítós az elmúlt évek egyik legfelkapottabb reggelije lett, és idehaza is nagy népszerűségnek örvend. Akár szereted, akár nem, Halloweenkor mindenképp megéri neki adnod egy esélyt, főként, ha páros jelmezt keresel! De akár hárman is összeöltözhettek, mint avokádó, pirítós és tükörtojás. Egyszerre bájos és szórakoztató kombináció, amivel egész biztosan sok elismerést zsebelhettek be!

2/10 Töltött keksz

Ha egy olyan jelmezt szeretnétek választani, ami azt mutatja, hogy ketten együtt vagytok teljesek, mondjuk a pároddal vagy a legjobb barátoddal, akkor remek ötlet például, ha töltött keksznek öltöztök.

3/10 Tej és süti

Ha maradnátok az édességeknél, de olyan páros jelmezt szeretnétek, ami „függetlenebb”, akkor csodás választás például a tej és a süti nagy népszerűségnek örvendő párosa, testvéreknek, barátoknak vagy pároknak is.

