Jelek, hogy a párod nem a társad, csak a megszokásod

A párkapcsolatok idővel elmélyülnek, vagy éppen kiüresednek. Olyan kérdés, amelyet sokan feltesznek maguknak: valóban az igazi társammal élek-e, vagy csak a kényelmes megszokás tart minket össze? A következőkben néhány alapvető jelet tárgyalunk, amelyek segíthetnek felismerni, ha a kapcsolat nem a valódi érzelmekre és közös jövőképre épül.

A kommunikáció hiánya

A kommunikáció az egészséges kapcsolat egyik alapköve. Ha gyakran találjátok magatokat abban a helyzetben, hogy nem beszéltek meg fontos ügyeket, vagy egyszerűen szinte sosem van miről beszélgetni, akkor érdemes elgondolkodni azon, milyen mély valójában a kapcsolatotok.

Továbbá, ha úgy érzed, hogy nem tudod megosztani a gondolataidat a másikkal, mert nem kíváncsi rád, vagy mindig elvonja a figyelmét valami más, az intő jel lehet.

Az intimitás hiánya

Az intimitás nem csupán fizikai közelséget jelent, hanem lelkileg is közelinek kell érezni a másikat. Ha a testi kapcsolat rutinszerű, érzelmek nélküli és inkább kötelességből történik, az annak a jele, hogy a megszokás dominál.

Az érzelmi intimitás hiánya is gyakran a kifáradt kapcsolatok jellemzője, amikor a mindennapi kommunikáció a szükséges logisztikára korlátozódik.

