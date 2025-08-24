Jelek, hogy a párod nem a társad, csak a megszokásod

A kommunikáció hiánya
A kommunikáció az egészséges kapcsolat egyik alapköve. Ha gyakran találjátok magatokat abban a helyzetben, hogy nem beszéltek meg fontos ügyeket, vagy egyszerűen szinte sosem van miről beszélgetni, akkor érdemes elgondolkodni azon, milyen mély valójában a kapcsolatotok.
Továbbá, ha úgy érzed, hogy nem tudod megosztani a gondolataidat a másikkal, mert nem kíváncsi rád, vagy mindig elvonja a figyelmét valami más, az intő jel lehet.
Az intimitás hiánya
Az intimitás nem csupán fizikai közelséget jelent, hanem lelkileg is közelinek kell érezni a másikat. Ha a testi kapcsolat rutinszerű, érzelmek nélküli és inkább kötelességből történik, az annak a jele, hogy a megszokás dominál.
Mások ezeket olvassák
Az érzelmi intimitás hiánya is gyakran a kifáradt kapcsolatok jellemzője, amikor a mindennapi kommunikáció a szükséges logisztikára korlátozódik.