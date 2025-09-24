Parlagfű és nyírfa pollenek uralják a levegőt ma: készülj allergiás tünetekre!

Az allergiások ma leginkább tüsszögésre, orrfolyásra, orrdugulásra, kötőhártya-gyulladásra (viszkető, könnyező szemekre) és esetenként légúti irritációra számíthatnak. Az erős szél, amely ma előfordulhat, tovább terjesztheti a pollent a levegőben, fokozva a tüneteket.
Praktikus tanácsok ma allergiásoknak:
Tartsd zárva az ablakokat és ajtókat, különösen a reggeli és kora délutáni, szeles időszakokban.
Kerüld a szabadban való hosszas tartózkodást a pollenkoncentráció csúcsidőszakaiban, különösen ha erős szél fúj.
Viselj napszemüveget, hogy megvédd a szemedet a pollenektől.
Minden hazaérkezés után zuhanyozz le, és cseréld le a ruháidat, hogy a ruhákon és bőrön tapadt pollen mennyiségét csökkentsd.
Használj a tüneteid enyhítésére alkalmas allergiagyógyszert, allergiás orrspray-t vagy antihisztamint orvosod tanácsa alapján.
Fontos, hogy folyamatosan figyeld az aktuális pollenjelentéseket, mert ezek segítenek megtervezni a mindennapi tevékenységeket és védekezést.
Ma a parlagfű pollenje a domináns allergén, amely intenzív tüneteket okozhat, így a fentiek szerint célszerű védekezned.