Parlagfű és nyírfa pollenek uralják a levegőt ma: készülj allergiás tünetekre!

Ma, 2025. szeptember 24-én Magyarországon főként a parlagfű pollenjének jelenléte jellemző a levegőben, mivel szeptember végén ez a növény még aktív és allergén hatású. A parlagfű pollen koncentrációja magasabb az év ezen időszakában, különösen a déli és keleti régiókban, ahol már korán kezdődött a szezon. Ezen kívül kisebb mennyiségben előfordulhat még üröm- és pollentermelő évelő növények pollenje is, de a parlagfű a legjelentősebb allergén ebben az időszakban.

Az allergiások ma leginkább tüsszögésre, orrfolyásra, orrdugulásra, kötőhártya-gyulladásra (viszkető, könnyező szemekre) és esetenként légúti irritációra számíthatnak. Az erős szél, amely ma előfordulhat, tovább terjesztheti a pollent a levegőben, fokozva a tüneteket.

Praktikus tanácsok ma allergiásoknak:

Tartsd zárva az ablakokat és ajtókat, különösen a reggeli és kora délutáni, szeles időszakokban.

Kerüld a szabadban való hosszas tartózkodást a pollenkoncentráció csúcsidőszakaiban, különösen ha erős szél fúj.

Viselj napszemüveget, hogy megvédd a szemedet a pollenektől.

Minden hazaérkezés után zuhanyozz le, és cseréld le a ruháidat, hogy a ruhákon és bőrön tapadt pollen mennyiségét csökkentsd.

Használj a tüneteid enyhítésére alkalmas allergiagyógyszert, allergiás orrspray-t vagy antihisztamint orvosod tanácsa alapján.

Fontos, hogy folyamatosan figyeld az aktuális pollenjelentéseket, mert ezek segítenek megtervezni a mindennapi tevékenységeket és védekezést.

Ma a parlagfű pollenje a domináns allergén, amely intenzív tüneteket okozhat, így a fentiek szerint célszerű védekezned.